CANLI İZLE | Elazığspor - İstanbulspor maçı izle goller izle

Elazığspor - İstanbulspor maçı... Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Elazığspor kendi sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.



Saat 17.30'da Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ramazan Keleş düdük çalacak. Keleş'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Burak Cansız yapacak.



Spor Toto 1. Lig'de son haftaya girilirken iki takımın da iddiası bulunmuyor. Ev sahibi Elazığspor topladığı 47 puanla 10. sırada yer alırken, İstanbulspor ise 49 puanla bir basamak üstünde 9. sırada yer alıyor.



1. Lig'de geçtiğimiz hafta Elazığspor, deplasmanda play-off şansını zorlayan BB Erzurumspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olmuştu. Konuk takım İstanbulspor ise kendi sahasında karşılaştığı kendi sahasında Adanaspor'u 4-0'lık net bir skorla geçmeyi başarmıştı.



ELAZIĞSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Spor Toto 1. Lig'in son haftasında oynanacak Elazığspor - İstanbulspor karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. Saat 17.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den naklen ekranlara gelecek.



ELAZIĞSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



ELAZIĞSPOR - İSTANBULSPOR MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN