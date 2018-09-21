CANLI İZLE | Erzurumspor - Ankaragücü canlı izle goller izler | beIN SPORTS izle

Erzurumspor - Ankaragücü canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor kendi sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Serkan Çınar düdük çalacak.

Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında Erzurumspor, galibiyet alamazken, 2 puan toplayabildi. Ankaragücü ise 5 haftada 7 puan topladı.

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“İnşallah bu hafta hem üç puan alıp hem de rahat bir nefes alırız”

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da Ankaragücü mücadelesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah bu hafta hem üç puan alıp hem de rahat bir nefes alırız” dedi.

BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cuma günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik ve taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar, Ankara temsilcisi karşısında mutlak galibiyet ve üç puan hedefliyor.

İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da Ankaragücü maçının önemine değinerek, “Ligin bize göre en önemli maçlarından birini oynayacağız. 5 haftalık periyotta çok iyi mücadele ettik, maçlar oynadık. Bir türlü üç puanla tanışamadık. Hedefimiz sahamızda taraftarımıza üç puan ve galibiyet hediye etmek. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Ankaragücü maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok hak ettiğimiz maçlar var. İnşallah bu hafta hem üç puan alıp hem de rahat bir nefes alırız” diye konuştu.

Türkiye Kupası'nda da hedeflerinin gidebilecekleri yere kadar gitmek olduğunu dile getiren Altıparmak, “Ankaragücü maçı bizim için ilk derecede önemli. Bu müsabakanın ardından kupada Ankara Demirspor ile karşılaşacağız. Turu atlamak istiyoruz. Kupa maçını da kazanarak Galatasaray'a gitmek istiyoruz” dedi.

BB Erzurumsporlu İbrahim Akdağ ise, “Sivasspor karşısında deplasmandan 1 puanla döndük. Önemliydi. Üç puan da alabilirdik. Ankaragücü karşısında sahamızda artık üç puan almak istiyoruz. Taraftarımıza üç puan ve galibiyet hediye etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.