CANLI İZLE | Fenerbahçe - Alanyaspor şifresiz canlı izle | Fenerbahçe - Alanyaspor şifresiz veren kanallar izle

Fenerbahçe - Alanyaspor şifresiz canlı izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasına dair tüm bilgiler

Fenerbahçe - Alanyaspor... Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Alanyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Alanyaspor, Teknik Direktör Yalçın Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor yönetimi, lig'in 11. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Alanyaspor Cengiz AydoğanTesislerinde imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibine başarılar dileyerek, “İnşallah birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise, ”Hayırlı bir sezon olur diye düşünüyorum. Biz geçen sezon Konyaspor'da çalışmıştık. Şimdi tekrar sahanın içine giriyoruz. Bizi uygun gördüğü için de teşekkür ediyorum. Çok isteyerek geldik. Bizim için çok uygun şehir ve takım olarak. Başarılı olabileceğimiz bir cami olarak görüyorum. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

“İyi bir oyun olur”

Bir gazetecinin Fenerbahçe maçı ile ilgili sorusuna cevap veren Yalçın, şunları söyledi:

”Anlaştık ancak Fenerbahçe maçından sonra göreve başlayacağız. Ligde her takım her takımı yenebilecek durumda. Herkes iyi savaşıyor. Hiç belli olmaz diyorum. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de ama iyi bir oyun olur. Muhtemelen, Oyuncular eski hoca yönetiminde herhalde hazırdılar müsabakaya. Çünkü büyük maçlara konsantre olmak daha kolay. Oyuncular otomatikman normal maçlara göre daha ciddi konsantre oluyor. Umarım hafta sonu iyi olur” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde uzun bir zaman var”

İdeal bir teknik ekip olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, hedeflerinin olduğu belirtti. Yalçın, ”Hedefimiz tabii olacak ama ligin henüz büyük bir bölümü oynanmadı. Önümüzde uzun bir zaman var. Henüz ilk yarıyı oynadık. Biraz süre verirseniz bir iki maç oynayalım ondan sonra bir hedef koymak daha kolay olur diye düşünüyorum.”

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ekibi ise şöyle:

"Murat Şahin (Antrenör), Çağdaş Atan (Antrenör), Murat Kaytaz (Analiz), Levent Açıl (Kaleci Antrenörü), Giovanni Melchiorre (Kondisyoner), Gürsoy Yalçın (Maç izleme)."

Fenerbahçe'nin 100 bin TL'lik cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 10. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ev sahibi taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin aldığı 100 bin TL'lik para cezasını onadı.

TFF'nin resmi sitesinden Tahkim Kurulu kararlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü Spor Kulübü müsabakasına ilişkin PFDK'nın 01.11.2018 tarihli E. 2018-2019/260 K.2018-2019/322 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Fenerium Alt B,C Maraton Alt C,D,E Maraton Üst C,D,E,F,G Migros D,E,L,M Spor Toto C,D,E,F,K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

Fenerbahçe'nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.