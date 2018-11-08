CANLI İZLE | Fenerbahçe - Anderlecht İdman TV Az TV şifresiz canlı izle | Fenerbahçe - Anderlecht şifresiz canlı izle

Fenerbahçe - Anderlecht İdman TV AZ TV şifresiz canlı izle... Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, gözünü Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçına çevirdi. Peki Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesi İdman TV AZ TV'den şifresiz olarak izlenebilecek mi?

Belçika temsilcisi ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sarı - Lacivertliler, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmanın planlatını yapıyor.

İki takım arasında Ülker Stadyumu'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Andreas Ekberg görev yapacak.

Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'nin grupta 4, Anderlecht'in ise 1 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla sürdü.

Antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.