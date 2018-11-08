CANLI İZLE | Fenerbahçe - Anderlecht şifresiz canlı izle | Fenerbahçe - Anderlecht şifresiz canlı veren kanallar izle

Fenerbahçe - Anderlecht şifresiz canlı izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşılaşmasına çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ardından Erwin Koeman ile çıktığı Galatasaray derbisinden 2-2'lik beraberlikle dönen Sarı - Lacivertliler, gözünü Anderlecht ile oynayacağı maça çevirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.



İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'nin grupta 4, Anderlecht'in ise 1 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla sürdü.Antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Fenerbahçe'ye İsveç hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda sahasında oynayacağı Anderlecht müsabakasını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü haftasında sahasında Anderlecht ile oynayacağı müsabakanın hakemi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg oldu. 8 Kasım Perşembe günü TSİ 18.50'de oynanacak müsabakada Ekberg'in yardımcılıklarını Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fredrik Klyver olacak.