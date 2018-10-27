CANLI İZLE | Fenerbahçe - Ankaragücü şifresiz canlı izle | Fenerbahçe - Ankaragücü şifresiz veren kanallar izle

Fenerbahçe - Ankaragücü şifresiz canlı izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve topladığı 9 puanla küme düşme hattının üstünde yer alan Fenerbahçe, Başkent ekibinin karşısında 3 puan arayacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'nin 9, Ankaragücü'nün ise, 13 puanı bulunuyor.

TOPAL VE EKİCİ YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Mehmet Topal, Ankaragücü karşısında forma giyemeyecekler.

Frey UEFA'da aday gösterildi

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, Anderlecht maçında gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynadığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Michael Frey UEFA'da haftanın futbolcusuna aday gösterildi. Dün oynanan müsabakada gösterdiği performansla taraftarı kendine hayran bırakan İsviçreli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın yıldızı yarışmasında Munas Dabbur, Ruben Loftus Cheek ve Giovani Lo Celso ile yarışıyor.