CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir canlı izle | Fenerbahçe maçı şifresiz izle | beIN SPORTS izle

Fenerbahçe - Başakşehir canlı izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 7, Başakşehir'in ise 14 puanı bulunuyor.

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1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

3' Mert'in hatalı pası sonrası ceza alanı solunda topu kapan Slimani içeri çıkardı. Frey'den önce Mert topu aldı ve tehlikeyi önledi.

5' İki takım da rakibine önde basmaya çalışıip rahat pas imkanı vermiyor.

9' Visca sağdan köşe vuruşunu kullandı. Adebayor iyi yükseldi ancak vuramadı topa.

10' Ceza alanı sağına atılan topa hareketlenen Visca iyi kontrol edemeyince çizgiye açılan topu içeri çevirdi. Adebayor'dan önce Skrtel araya girdi.

13' Soldan ceza alanına hareketlenen Ayew, Eljif ile duvar pası denedi. Savunma araya girdi. Top Başakşehir'de kaldı.

15' Başakşehir hızlı çıktı ve tehlikeli geldi. Soldan ceza alanına giren Mahmut ortaladı, Adebayor'a giden topu Harun çıktı ve aldı.

16' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Penaltı noktası üzerinde rakiplerinden sıyrılan Ayew karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Mert bacaklarıyla golü önledi.

17' Saniyeler sonra Başakşehir etkili geldi. İrfan Can'ın ceza alnı dışından şutunda Neustadter'e çarpan top Harun'u yanıltıp kale direğinin hemen üzerinden dışarı gitti.

22' Kendi yarı alanından top çıkaran Isla'nın uzun pasında Slimani hareketlendi. Epureanu son anda araya girdi.

25' Clichy'nin sol kanattan ortasında Adebayor'uyn Naustadter'e faul yaptığı işaret edildi.







Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 8. haftasında, yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e karşı kazanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği 10 maçta 8 galibiyet alırken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 8. haftasında Fenerbahçe yarın evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Müsabakayı Ali Payabıyık yönetecek ve yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Fenerbahçe evinde Başakşehir'e karşı üstün

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği 10 maçın sadece birini kaybetti ve 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler bu yenilgiyi geçen sezon 3-2 kaybederek almıştı. Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 Süper Lig maçında rakip fileleri 19 gol havalandırırken, 6 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Cocu 8. teknik direktör

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 17 maçta 7 farklı teknik direktöre karşı mücadele etti. Bu isimler Zico, Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advocaat olurken, sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronu Phillip Cocu, Avcı'nın Fenerbahçe karşısındaki 8. farklı teknik adamı olacak.

En çok topa sahip olan Başakşehir

Fenerbahçe, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda geride kalan 7 haftada beklenen performansı gösteremedi. Topa sahip olma adına ligdeki en düşük oranlara sahip olan takımlardan biri olan sarı-lacivertliler ligin en çok topa sahip olan takımı ile karşılaşacak. Süper Lig'de şu ana kadar \%61 ile topa en çok sahip takım olan Medipol Başakşehir, ligde geçtiğimiz haftalarda iyi bir performans gösterdi.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmazken Tolga Ciğerci sakatlığı sebebiyle kadroda olamayacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kadro dışı bırakıldı.

Başakşehir'in forvetleri Fenerbahçe'ye yaklaştı

Medipol Başakşehir'in forvetleri Adebayor, Napoleoni ve Bajic, ligde geride kalan 7 haftada toplam 5 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin bu süreçte oynadığı karşılaşmalarda rakip ağlara bıraktığı gol sayısı ise 6. Söz konusu futbolcular, buldukları gollerle sarı-lacivertlilerin takım halinde attığı gol sayısına yaklaşmış durumda.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadeleye kadar turuncu-lacivertlilerin ligde 12 golü bulunuyor. Fenerbahçe'de ise bu sayı 6'da kaldı. Bunun en büyük nedeni de sarı-lacivertli takımın forvet hattında görev yapan futbolcularının henüz beklenen ritmi yakalayamaması. Kanarya'nın bulduğu 6 golün sadece 1'i bir forvet oyuncusundan, Slimani'den geldi. Frey ve Soldado ise henüz skor üretemedi.

Başakşehir'in ileri ucunda gol arayan Adebayor, Napoleoni ve Bajic ise rakip ağları toplamda 5 defa sarstı. Gol dağılımlarına baktığımızda Adebayor ve Napoleoni'nin 2, Bajic'in de 1 golü bulunuyor.

Bu üç isim, attıkları gollerle sarı-lacivertlilerin toplam gol sayısına da yaklaşmış durumda.