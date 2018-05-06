CANLI İZLE: Fenerbahçe Bursaspor Canlı İzle|Fener Bursa canlı skor kaç kaç? | Fener Bursa canlı

Spor Toto Süper Lig’in 32.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Bursaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de artık son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan ve Başakşehir'inde Sivasspor ile berabere kalması ile oldukça önemli bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak. Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.Bursaspor ise 39 puanla 10.sırada yer alıyor.İşte maça dair tüm bilgiler...

FENERBAHÇE 0 - 0 BURSASPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında top Bursaspor savunmasından sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Alper’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23. dakikada sol taraftan Giuliano, pasında ceza sahası sol çaprazından Hasan Ali’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yaptığı ortada kale önünde Giuliano’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada sağ taraftan Badu’nun içeri çevirdiği topu Şener kafa ile karşıladı. Ceza yayı üzerinde önünde seken topa Batalla’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

38. dakikada sağ taraftan Aatif’ın ortasında Josef'in kafa vuruşunda kaleci Harun’u geçen topu Ertuğrul, çizgi üzerinden kafayla çıkardı.

43. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Şener’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi burada yer alacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, M.Topal, Valbuena, Giuliano, Aatif, Soldado

Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Shehu, Furkan, Kembo, Batalla, Yusuf, Sow

Bursasporlu futbolcuların protestosu sürüyor

Bursasporlu futbolcular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe maçı öncesi dün olduğu gibi bugün de antrenmana çıkmadı. Kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyunculara ödeme yapılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, kriz sürüyor. Paralarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmama kararı alan Bursasporlu futbolcular, kondisyon salonunda çalışmışlardı. Bugün de sabah 10.00’da yapılması planlanan antrenmana çıkmayan oyuncular, yine kondisyon salonunda bir çalışma gerçekleştirdi. Bursaspor yönetiminin 4 aylık alacakları bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.