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CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Barcelona maçı izle! Hangi kanal Fenerbahçe Barcelona maçını canlı yayınlıyor?

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 20. haftasında bugün evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile karşılaşacak.Bu karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve maçın canlı skor takibini ve yayın izleme bilgilerini bu haberde bulabileceksiniz.İşte karşılaşma ile ilgili detaylı bilgiler...

CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Barcelona maçı izle! Hangi kanal Fenerbahçe Barcelona maçını canlı yayınlıyor?

26 Ocak 2018 18:30

THY Euroleague'de bu akşam Fenerbahçe Doğuş İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşack. Son maçlarda üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe Doğuş, bu seriyi bozmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, ligin 20. haftasında bugün saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 19 haftada 13 galibiyet aldı. İspanyol temsilcisi ise aldığı 7 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. 

İki takım bugüne kadar Euroleague'de 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 7 kez parkeden galip ayrılırken, Barcelona ise rakibini 16 kez mağlup etti. Bu sezon 11. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68'lik skorla kazanmıştı. 

Karşılaşmayı beINsports 3'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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