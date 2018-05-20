CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Real Madrid final four canlı izle BeIN Sports

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid canlı izle... THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Litvanya son oynadığı maçta Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Doğuş, aynı zamandan bu galibiyet ile üst üste üçüncü sezonunda da final oynama şansını elde etti. Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi ise Rus CSKA Moskova’yı 92-83 mağlup eden İspanyol ekip Real Madrid oldu. İki takım bu akşam Belgrat'ta Final-Four final maçında karşı karşıya gelecek. İşte mücadele ile ilgili detaylar...

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Fenerbahçe Doğuş’un Final Four heyecanı yarın oynayacağı Zalgiris Kaunas maçı ile başlıyor.

THY Euroleague’de ilk kez Final Four aşamasına yer verilen 1988 yılından bu yana 31. kez düzenlenecek olan organizasyona Sırbistan'ın başkenti Belgrad ev sahipliği yapıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş 4. kez üst üste Euroleague Final Four’da parkeye çıkıyor. Final Four ilk maçında yarın TSİ 19.00'da Litvanya temsilcisi Zalgiris’e karşı mücadele edecek Fenerbahçe rakibini mağlup etmesi durumunda finalde CSKA Moskova - Real Madrid maçının kazananıyla oynayacak.

4 kez üst üste Final Four

Sarı-lacivertliler tamamı üst üste ve Zeljko Obradovic yönetiminde olmak üzere kulüp tarihinde 4. kez THY Euroleague'de Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Türk basketbol tarihinde Final Four organizasyonda 4 kez yer alan tek takım olan Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Tel Aviv (2004, 2005) ve Olympiakos'un (2012, 2013) ardından 'şampiyon' unvanını korumayı başaran üçüncü takım olmak için parkeye çıkacak.

Sinan Güler ilk olacak

Fenerbahçe Doğuş’da Marko Guduric, Brad Wanamaker, Nicolo Melli, Sinan Güler ve Jason Thompson dışındaki tüm oyuncular geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekibin şampiyon olması halinde Sinan Güler, THY Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösteren ilk Türk basketbolcu olacak.

16. randevu

Finalde yarın karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak. Avrupa Ligi’nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid’in 8-7 üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Mayıs Pazar günü Stark Arena'da oynanacak final mücadelesi TSİ 21:00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.