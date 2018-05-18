Diğer
Kategoriler

CANLI İZLE | Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas canlı izle

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas! Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. İşte Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas karşılaşmasını canlı izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas canlı izle

18 Mayıs 2018 11:41

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas! Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek.


Stark Arena’da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 4. KEZ FINAL FOUR'DA


Geçen sezon Euroleague'de şampiyon olarak büyük bir başarı yakalayan Fenerbahçe Doğuş, üst üste 4. kez Final Four'a kalma başarısı gösterdi.


İlk olarak 2015'te turnuvayı dördüncü sırada bitiren Sarı - Lacivertliler, ardından final maçında CSKA'ya kaybetmiş ve turnuvayı ikinci sırada bitirmişti. Fenerbahçe geçen yıl ise Türkiye'de kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.


FENERBAHÇE - ZALGIRIS 11. KEZ


Fenerbahçe, rakibi Zalgiris'le 11. kez mücadele edecek. Rakibiyle bugüne dek 10 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, bu maçların 7'sini kazandı. Zalgiris, sarı-lacivertli takımı sadece 3 kez mağlup edebildi. Bu sezon iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları kazandı.


BASKONIA'YI ELEDİ

Normal sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, play-off’ta İspanya’nın Baskonia takımıyla eşleşti. Saha avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, İstanbul’daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89’luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçti. İspanya’da oynanan serinin üçüncü maçını Fenebahçe Doğuş, 88-83 kaybetti ve Baskonia, Dörtlü Final için umutlandı. Rakibinin umutlarını dördüncü maçta söndüren sarı-lacivertliler, deplasmanda 92-83 kazanarak seriyi 3-1’e getirdi ve adını Dörtlü Final’e yazdırdı.


FENERBAHÇE - ZALGIRIS YAYINCISICI


Stark Arena'da oynanacak Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HABER'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGIRIS KAUNAS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç