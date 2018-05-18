CANLI İZLE | Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas canlı izle

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas! Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek.



Stark Arena’da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 4. KEZ FINAL FOUR'DA



Geçen sezon Euroleague'de şampiyon olarak büyük bir başarı yakalayan Fenerbahçe Doğuş, üst üste 4. kez Final Four'a kalma başarısı gösterdi.



İlk olarak 2015'te turnuvayı dördüncü sırada bitiren Sarı - Lacivertliler, ardından final maçında CSKA'ya kaybetmiş ve turnuvayı ikinci sırada bitirmişti. Fenerbahçe geçen yıl ise Türkiye'de kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.



FENERBAHÇE - ZALGIRIS 11. KEZ



Fenerbahçe, rakibi Zalgiris'le 11. kez mücadele edecek. Rakibiyle bugüne dek 10 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, bu maçların 7'sini kazandı. Zalgiris, sarı-lacivertli takımı sadece 3 kez mağlup edebildi. Bu sezon iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları kazandı.



BASKONIA'YI ELEDİ

Normal sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, play-off’ta İspanya’nın Baskonia takımıyla eşleşti. Saha avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, İstanbul’daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89’luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçti. İspanya’da oynanan serinin üçüncü maçını Fenebahçe Doğuş, 88-83 kaybetti ve Baskonia, Dörtlü Final için umutlandı. Rakibinin umutlarını dördüncü maçta söndüren sarı-lacivertliler, deplasmanda 92-83 kazanarak seriyi 3-1’e getirdi ve adını Dörtlü Final’e yazdırdı.



FENERBAHÇE - ZALGIRIS YAYINCISICI



Stark Arena'da oynanacak Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HABER'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGIRIS KAUNAS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN