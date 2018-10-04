CANLI İZLE: Fenerbahçe Spartak Trnava şifresiz canlı izle | FB Spartak Trnava kaç kaç?

UEFA Avrupa Ligi D Gurubu 2. maçında Fenerbahçe bugün sahasında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak hem grupta yarıştan kopmamak hemde taraftarının gönlünü alma hedefinde. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken Spartak Trnava ve pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında alınacak olası kötü sonuçlardan sonra ayrılığın gündeme gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe Spartak Trnava şifresiz canlı izle ve maç ile ilgili diğer tüm merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Spartak Trnava saat kaçta hangi kanalda

UEFA AVrupa Ligi D Grubu ikinci maçında oynanacak olan Fenerbahçe Spartak Trnava maçı saat 19:55 te başlayacak. Alman hakem Tobias Welz'in yöneticeği mücadeleyi BeinSPORTS1 kanalından naklen yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Cocu belirsizliği

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu'nun takımdan ayrılmasıyla alakalı belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla getirilen Hollandalı teknik adam 10 maçta takımının başında yer almış ve bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşattı. Cocu'nun bu akşam oynanacak olan Spartak Trnava ve pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında alınacak olası kötü sonuçlardan sonra ayrılığın gündeme gelmesi bekleniyor.

Dün düzenlenen basın toplantısında istifaya ilişkin sorulan soruya böyle bir durumun olmadığını söyleyerek cevap veren Phillip Cocu'nun dalgın ve ümitsiz ifadeleri dikkat çekti.

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında karşılaşacağı Spartak Trnava maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta karşılaşmasında yarın mücadele edeceği Slovakya temsilcisi Spartak Trnava maçı çalışmalarını bugün Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 yapılan top kapma çalışması yaparken, idmanın basına kapalı kısmında ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye Alman hakem

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'nin sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacağı mücadeleyi Alman hakem Tobias Welz yönetecek. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı Spartak Trnava mücadalesini Alman hakem Tobias Welz yönetecek. Welz'in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dominik Schaal olacak.