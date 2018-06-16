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CANLI İZLE | Fransa - Avustralya canlı izle goller izle

Fransa - Avustralya! 2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile Avustralya karşı karşıya gelecek. İşte Fransa Avustralya karşılaşmasını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Fransa - Avustralya canlı izle goller izle

16 Haziran 2018 11:59

Fransa - Avustralya... 2018 Dünya Kupası C Grubu'nda turnuvanın favori takımdanlarından Fransa, Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmada Uruguaylı hakem Andres Cunha düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler:

Fransa: Hugo Lloris, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Djibril Sidibe, Blaise Matuidi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud

Avustralya: Mathew Ryan, Aziz Behich, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Josh Risdon, Aaron Mooy, Mile Jedinak, Massimo Luongo, Robbie Kruse, Andrew Nabbout, Mathew Leckie

 MBAPPE'DEN İYİ HABER

Fransa'ya genç golcüsü Kylian Mbappe'den iyi haber geldi. Hafta için yapılan idmanda sakatlanan Mbappe'nin Avustralya karşılaşmasında sahada olabileceği belirtildii.

FRANSA - AVUSTRALYA KARŞILAŞMASININ YAYINCISI

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda oynanacak Fransa - Avustralya karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. Kazan Arena'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

FRANSA - AVUSTRALYA KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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