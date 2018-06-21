CANLI İZLE | Fransa - Peru canlı izle goller izle

Fransa - Peru... 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda turnuvanın favrorileri arasında yer alan Fransa, Peru ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'dan naklen ekranlara gelecek.

Turnuvanın ilk haftasında Fransa Avustralya'yı kötü oynamasına rağmen Griezmann ve Pogba'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Peru ise Danimarka karşısında etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen sahadan puansız ayrılmıştı.

FRANSA - PERU İLK 11'LER

Fransa Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud

Peru:Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

FRANSA - PERU KARŞILAŞMASININ YAYINCISI

2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak Fransa - Peru karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

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