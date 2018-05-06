CANLI İZLE: Galatasaray Akhisar canlı izle (Bein Sports) GS Akhisar maç kaç kaç ?

Galatasaray Akhisarspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerindenGalatasaray Akhisarspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Galatasaray Akhisarspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Galatasaray Akhisarspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

Akhisarspor'un ilk 11'i:

Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Barbosa Sissoko, Onur, Soner, Seleznov

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Gomis

T.M. Akhisarspor ile Galatasaray 12. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta deplasmanda oynayacağı Akhisarspor ile ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 11’e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşacak. Ligde geride kalan 31 haftada sarı-kırmızılılar, 21 galibiyet, 7 mağlubiyet, 3 beraberlik sonucunda topladığı 66 puanla averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Akhisarspor ise 9 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 9 beraberlikle aldığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor.

12. randevu

Akhisar ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 10 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. Akhisar, rakibine karşı tek galibiyetini 2013-2014 sezonun ilk yarısında evinde elde etti.

Akhisar, Galatasaray’ı kupa dışında bıraktı

İki takım bu sezon Süper Lig’de 1, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez olmak üzere 3 kez mücadele etti. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı. Kupadaki müsabakalarda ise Galatasaray, deplasmanda 2-1 yendi. Fakat Akhisarpor, Türk Telekom Stadyumu’nda rakibini 2-0 mağlup ederek kupada finale yükseldi.

Başakşehir’in puan kaybını avantaja çevirmek istiyor

Şampiyon yolunda puan kaybetmek istemeyen Galatasaray, Medipol Başakşehir’in de Sivasspor maçında 2 puan kaybetmesini avantaja çevirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı mağlup ederek rakibi ile puan farkını 4’e yükselten sarı-kırmızılılar, Akhisar’ı da mağlup ederse Başakşehir ile puan farkını 3’e çıkaracak ve son haftalara girerken rahat nefes alacak.

Deplasmandaki puanlar aldın değerinde

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda ligde deplasmanda 15 mücadeleye çıktı. Evindeki performansı deplasmana yansıtamayan sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet elde ederken, 7 kez de mağlup oldu. Aslan, ligde topladığı 66 puanının sadece 20’sini deplasmanda aldı. Türk Telekom Stadyumu’nda bu sezon yenilmeyen Galatasaray, yenilgilerinin hepsini de deplasmanda yaşadı.

Belhanda cezalı, 3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da geçtiğimiz haftaki Beşiktaş maçında sarı kart gören Younes Balhanda, kart cezalısı olduğu için Akhisar karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda maç öncesinde ayrıca 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Ali Palabıyık'ta

İki takım arasında Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Galatasaray İzmir’de coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray İzmir’e geldi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayarak liderliğini koruyan Galatasaray, yarın 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise mücadele edecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na özel uçakla gelen kafileyi, taraftar büyük coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i görünce coşku ikiye katlandı. ‘İmparator Fatih Terim’ sloganlarını atılırken, Terim’e çiçek takdim edildi. Fatih hoca da taraftarı selamlayıp kırmayarak fotoğraf çektirdi.

Taraftardan büyük coşku

Kafileyi alan otobüs, Akhisar’a hareket ederken, havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar otobüsü selamlamak için meşale yaktı. Meşale yakılması üzerine taraftar ile emniyet güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray Akhisarspor nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Akhisarspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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