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CANLI İZLE | Galatasaray - Alanyaspor canlı izle goller izle | Galatasaray maçı şifresiz

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını izleme rehberi ve karşılaşmanın tüm detayları...

CANLI İZLE | Galatasaray - Alanyaspor canlı izle goller izle | Galatasaray maçı şifresiz

27 Ağustos 2018 17:37

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Sarı - Kırmızılılar, ligin ilk iki haftasında Ankaragücü ve Göztepe'yi mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdırmıştı. Konuk takım Alanyaspor, ise ilk iki haftada galibiyet alamadı. Akdeniz temsilcisi Sivasspor ve Ankaragücü'ne mağlup oldu.

GALATASARAY - ALANYASPOR KARŞILAŞMASINI CANLI OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. 

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.  

 

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