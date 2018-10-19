CANLI İZLE: Galatasaray Bursaspor şifresiz canlı İZLE! GS Bursa canlı canlı skor kaç kaç?

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Milli Takım arasının ardında Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. haftanın açılış maçında lider Galatasaray sahasında ligde zor günler geçiren Bursaspor'u saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak ve maç beIN SPORTS'dan canlı izlenebilecek. Maç öncesi Galatasaray'da milli takımlardan sakat dönen oyuncuların sıkıtısı yaşanıyor. Milli maçta ağrı hisseden Henry Onyekuru'nun sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama olduğu için bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Belhanda, Rodrigues ve Donk'un tedavileri sürüyor. Bu sakatlıklar neticesinde kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise merak konusu.Lige istediği gibi başlayamayan ve ilk galibiyetini geçen hafta Ankaragücü karşısında alan Bursaspor, 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Galatasaray ise, topladığı 18 puanla ligin zirvesinde. Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı son 16 resmi maçta galibiyete hasret kaldı. Yeşil-beyazlılar, sarı-kırmızılı takıma karşı en son galibiyetini 28 Ocak 2012'de sahasında 1-0'lık sonuçla aldı. Ardından oynanan 16 resmi müsabakada Galatasaray 11 kez galip gelirken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray Bursaspor şifresiz canlı İZLE ve GS Bursa canlı canlı skor kaç kaç? gibi bilgilere ise habermizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray'da Onyekuru şoku

Galatasaray'a milli maç arası yaramadı. Milli maçta ağrı hisseden Henry Onyekuru'nun sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama olduğu için bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Belhanda, Rodrigues ve Donk'un tedavileri sürüyor.

Galatasaray Kulübü, futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, 19 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray - Bursaspor karşılaşması öncesi mevcut ve milli takımlardan dönen futbolcularla ilgili güncel durum ve sağlık raporu açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.

Younes Belhanda'nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues'in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir.

Henry Onyekuru'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk'un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir.

Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

Shehu 3 hafta yok

Nijerya Milli takımında sakatlanan Bursaspor'un orta saha oyuncu Abdullahi Shehu, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Milli takımdan sakatlanan futbolcumuz Abdullahi Shehu'nun, MR'ı Acıbadem Bursa Hastanesi'nde çekildi. Çekilen MR sonuçlarına ve yapılan kontrollere göre Shehu'nun sağ üst adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Abdullahi Shehu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi. Saivet ve Umut Nayir'in durumu maç saatinde belli olacak.

Henri Saivet ve Umut Nayir'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisine devam edilen ve fizyoterapist eşliğinde çalışan Henri Saivet'in Galatasaray maçında oynama durumu ise maç saati netlik kazanacak. Sol diz iç yan bağlarında esneme olan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Umut Nayir'in durumu da maç saati netleşecek" açıklaması yapıldı.

Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme yenilenerek, 2+3 yıllık sözleşme yeni bir sözleşme imzalandı. Sözleşmede meblağ hanesinin boş bırakıldığı, daha sonra belirleneceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir" denildi.

Bursaspor zorlu virajda

Bursaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Lige istediği gibi başlayamayan ve ilk galibiyetini geçen hafta Ankaragücü karşısında alan Bursaspor, 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Galatasaray ise, topladığı 18 puanla ligin zirvesinde.

99. randevu

Galatasaray ile Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 52 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 21 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 25 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Timsah bu maçlarda 81 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı takım, 174 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bursaspor deplasmanlarda kazanamıyor

Öte yandan yeşil-beyazlılar, deplasmanlarda oynadığı maçlarda 3 puana hasret. Bu sezon 4 deplasman maçından 3 puan çıkartamayan yeşil-beyazlılar, ilk peşinde. Geçen sezon ile birlikte son 6 deplasman maçında Bursaspor, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray'a karşı galibiyeti unuttu

Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı son 16 resmi maçta galibiyete hasret kaldı. Yeşil-beyazlılar, sarı-kırmızılı takıma karşı en son galibiyetini 28 Ocak 2012'de sahasında 1-0'lık sonuçla aldı. Ardından oynanan 16 resmi müsabakada Galatasaray 11 kez galip gelirken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 14 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.

9. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

19 Ekim Cuma

20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık

20 Ekim Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek

19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

21 Ekim Pazar

13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus

22 Ekim Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım

Galatasaray Bursaspor şifresiz canlı İZLE! Milli takımlardan sakat dönen oyuncularla başı dertte olan lider Galatasaray sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Emre Akbaba'nın sakatığının ardından milli takımlardan sakat dönen Belhanda, Rodrigues ve Onyekuru'nun sakatlığı Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor. Şampiyonlar ligi öncesi kayıp yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılarda hedef mutlak galibiyet. GS Bursa canlı izle ve kaç kaç gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...