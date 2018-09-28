CANLI İZLE | Galatasaray Erzurum maçı canlı izle | Galatasaray maçı şifresiz izle (GS erzurum canlı)

GS Erzurum Canlı İzle, GS Erzurum şifresiz canlı izle, GS Erzurum şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla lider Medipol Başakşehir'in 1 puan ardından averajla ikinci sırada bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son sırada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.İşte bu maça dair tüm bilgiler...

GALATASARAY ERZURUMSPOR MAÇ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI | GALATASARAY 1-0 BB ERZURUMSPOR (İkinci yarı oynanıyor)

74' Maicon

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

2' 2' Galatasaray ilk düdükle birlikte hızlı bir atak gerçekleştirdi. Emre Akbaba ceza sahasına girerken yerde kaldı. Galatasaray çok tehlikeli bir noktadan frikik kazandı.

3' Maicon'un kullandığı serbest vuruşta top direkten dışarıya gitti.

5' 5' Galatasaray yine etkili geldi! Eren'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, Sehic'i geçemedi. Bu arada yan hakemin de bayrağı havada...

6' Galatasaray maça baskılı başladı! Tempo oldukça yüksek!

9' Mariano savunma arkasına koşu yapan Eren'i düşündü ancak pasın hızını ayarlayamayınca top direkt auta çıktı.

10' Geride kalan 10 dakikalık bölümde oyunun hakimi Galatasaray. Konuk ekip Erzurumspor kontra ataklarla tehlike oluşturmaya çalışıyor.

11' N'Diaye'nin orta alanda kaptırdığı top sonrası Erzurumspor iki kişiyle hızlı atağa çıktı, son anda yetişen Donk sakatlanma pahasına topu kaptı ve tehlikeyi önledi.

15' Erzurumspor çıkarken topu kaptırdı! Sağ kanattan gelen ortada ceza yayı üstünde seken topa vuran Ndiaye top az farkla auta gönderdi.

17' Erzurumspor yine çıkarken top kaptırdı! Topla birlikte ceza sahasına giren Rodrigues uygun pozisyonda etkisiz vuruş yapınca top kaleci Sehic'te kaldı.

19' Erzurumspor maçın başından bu yana hücuma çıkarken yaptığı top kayıpları nedeniyle kalesinde ciddi tehlikeler yaşadı.

22' Erzurumspor atağında sol kanattan içeri kat eden Scuk'un şutu takım arkadaşına çarparak auta çıktı.

24' Feghouli sağ kanattan içeri girdi ve müsait durumdaki Emre Akbaba'ya pasını verdi. Penaltı noktası üstünde tek vuruş yapmak isteyen Emre istediği vuruşu yapamayınca kaleci Sehic kolaylıkla topun sahibi oldu.

27' Erzurumspor etkili geldi! Kone sol kanattan topla ilerledi ve pasını ceza alanı içine gönderdi. Ömer Bayram son anda rakibinden önce araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

30' Maçta yarım saat geride kalırken tempo yüksek ancak henüz gol gelmedi.

32' Erzurumspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta Emrah Başsan doğrudan kaleyi denedi, top farklı şekilde yandan auta çıktı.

33' Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, kenara değişiklik işareti yaptı.

35' Emre Akbaba şuan sekerek devam ediyor.

38' Galatasaray'da sakatlanan Emre Akbaba yerini Fernando'ya bıraktı.

41' Oyun bir hayli hareketlendi, önce Rodrigues'le Galatasaray ardından Munsy'le Erzurumspor rakip kalede tehlike oluşturmak istediler ancak her ikisine de savunma izin vermedi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

45' Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

47' Ömer Bayram'ın pasıyla Rodrigues soldan ortasını yaptı, ön direkteki Eren'i aşan top ters taraftan ceza alanını terk etti.

49' Erzurumspor'da Kone sarı kart gördü

51' Feghouli ceza sahasına girmeden şutunu çekti top üstten auta çıktı.

55' Galatasaray mutlak golü kaçırdı! Rodrigues sağ kanattan içeri girdi ve pasını gönderdi. Altı pasta topa dokunan Eren kaleci Sehic'i geçemedi.

57' Ndiaye topla ceza alanına girdi ve çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic ayaklarıyla kurtarış yaparak bir kez daha gole izin vermedi!

60' Hakem Alper Ulusoy, oyunu yavaşlatmaya çalışan Lokman'a sarı kart gösterdi.

63' Erzurumspor etkili geldi! Sağ kanattan gelen ortada Serdar Aziz son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

64' İbrahim Akdağ ceza sahası dışından şansını denedi top yandan dışarı çıktı

65' Galatasaray'da Donk çıktı yerine Onyekuru girdi.

67' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Serdar Aziz'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

70' Galatasaray'da topa elle dokunan Fernando sarı kart gördü.

71' Kaleye uzak mesafeden Lokman Gör sert bir şut çekti top üstten dışarı çıktı.

72' Sağ kanattan ilerleyen Garry Rodrigues'in ortasında Erzurumspor savunması topu kornere gönderdi.

74' GOL! Galatasaray'da kullanılan köşe vuruşunda ileriye çıkan Maicon kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.











Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanın ısınma bölümünde hareketlilik çalışması yapıldı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde koordinasyon sürat çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Öte yandan Selçuk İnan, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar bu çalışmanın ardından yarın akşam saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda başlayacak BB Erzurumspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig'de 6 haftalık periyot geride kalırken Galatasaray deplasmanda yediği 8 golle, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile rakip sahada en fazla gol yiyen ekip oldu.

Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlanırken, ligde lider Medipol Başakşehir'in hemen arkasında yer alan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile birlikte 8 gol yiyerek ligin en fazla gol yiyen 3 ekibinden biri oldu. Deplasmanda Ankaragücü'nden 1, Trabzonspor'dan 4 ve Akhisarspor'dan 3 gol yiyen sarı-kırmızılılar, sahasında ise sadece 1 gol yedi.

Atiker Konyaspor deplasmanları seviyor

Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunda deplasmanda en fazla puan toplayan ekip Atiker Konyaspor oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2, Kayserispor'u da deplasmanda 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında ise sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı. Konya temsilcisi deplasmanda 7 puan alırken, sahasında ise 4 puan topladı.

Puan alamayan tek takım Akhisarspor

Safet Susic'den boşalan teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getiren Akhisarspor, deplasmanda puan ile tanışamayan tek takım oldu. Beşiktaş ve Başakşehir'e 2-1, Ankaragücü'ne de 1-0 kaybeden Ege temsilcisi, aldığı 5 puanın tamamını iç sahada kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftaya kadar deplasmanda en çok puan alan takımlar şu şekilde:

1 - Atiker Konyaspor: 7

2 - MKE Ankaragücü: 6

3 - Kasımpaşa: 6

4 - Beşiktaş: 5

5 - Evkur Yeni Malatyaspor: 4

6 - Medipol Başakşehir: 4

7 - Kayserispor: 4

8 - Göztepe: 3

9 - Fenerbahçe: 3

10 - Antalyaspor: 3

11 - Galatasaray: 3

12 - Aytemiz Alanyaspor: 3

13 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

14 - Bursaspor: 2

15 - Çaykur Rizespor: 1

16 - Demir Grup Sivasspor: 1

17 - Trabzonspor: 1

18 - Akhisarspor: 0