CANLI İZLE | Galatasaray - Fenerbahçe şifresiz canlı izle | Galatasaray - Fenerbahçe şifresiz veren kanallar izle

Galatasaray - Fenerbahçe şifresiz canlı izle... Süper Lig'de derbi heyecanı Türk Telekom Stadı'nda yaşanacak.

Süper Lig'in 11. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Dev derbi öncesi Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin ise 9 puanı bulunuyor.

Derbinin VAR'ı Ali Palabıyık oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Palabıyık oldu. Barış Şimşek ise bu zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) görevinde bulunacak.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta Serkan Ok ve Alkes Taşçıoğlu da Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak.

Dev derbinin VAR hakemi de belli oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde bu akşam Video Yardımcı Hakem koltuğunda Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık'a Video Yardımcı Hakem Asistan'ı olarak Barış Şimşek eşlik edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakem Tarık Ongun'u da bu akşamki mücadeleye AVAR olarak atadı.

Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Erwin Koeman yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular dar alanda gerçekleştirdikleri top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı taktiksel bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.