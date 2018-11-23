CANLI İZLE | Galatasaray - Konyaspor şifresiz canlı izle | Galatasaray - Konyaspor şifresiz veren kanallar izle

Galatasaray - Konyaspor şifresiz canlı izle... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 23, Konyaspor'un ise 17 puanı bulunuyor.

Galatasaray-Konyaspor maçının VAR'ı Halis Özkayha oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halis Özkahya oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Halis Özkahya oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

38 yaşındaki Özkahya, ligin 12. haftasında Çaykur Rizerspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş DG Sivasspor maçlarında da VAR olarak görev almıştı.

Galatasaray kampa girdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile A. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın takımları arasında oynanan 11 maçta Terim'in 5'e 3'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaşacak. Bu müsabakada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde aldığı cezadan dolayı kulübedeki yerini alamayacak. Konyaspor'da ise Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Aykut Kocaman'ın ilk maçı sarı-kırmızılılara karşı olacak.

12. randevu

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası'nda toplam 11 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstabulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Söz konusu 11 maçta Fatih Terim'in Aykut Kocaman'a 5'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim'in takımı 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri 14 gol attı.

İki teknik adam en son geçtiğimiz sezonun 26. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.