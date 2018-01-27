CANLI İZLE: Galatasaray Osmanlıspor şifresiz canlı izle anlatım, GS Osmanlı maç kaç kaç?

Galatasaray Osmanlıspor maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de zirve mücadelesi Aslan ve alt sıralarda yer alan Osmanlıspor'un mücadele edeceği maçta Galarasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Osmanlıspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı son 18 karşılaşmada 12 galibiyet,2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 38 puanla 2.sırada yer alan Galatasaray, son 18 haftada 5 galibiyet,3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 18 puan ile ligin 15.sırasında bulunan Osmanlıspor ile karşılaşacak. Bu akşam 19.00’da Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Galatasaray Osmanlıspor geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte karşılaşma ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Galatasaray ile Osmanlıspor 18. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de yarın oynayacağı Osmanlıspor ile ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 10’a 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 haftada sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda toplandığı 38 puanla ikinci sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

18. randevu

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig’de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2’si hükmen toplam 10 kez sahadan galip ayrılırken, mor-sarılılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında ligin ikinci haftasında Ankara’da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Galatasaray, evinde yenilmiyor

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de son 11 karşılaşmada 10 kez rakibini mağlup etti. Aslan, evinde yenilmezken, sadece 1 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, o maçta da Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonluk yolunda kayıp vermek istemiyor

Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından saha içi ve saha dışında olumlu bir hava yakalayan Galatasaray, ligde içerideki Göztepe ve deplasmandaki Kayserispor maçlarından galip ayrılmıştı. Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir’in ardından ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, puan kaybetmek istemiyor. Öte yandan bu sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarların Osmanlıspor maçında da stadı tamamen doldurması bekleniyor.

Takımdaki son durum

Osmanlıspor maçı öncesinde Galatasaray’da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmandaki Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında cezalı olduğu için oynayamayan Brezilyalı futbolcu Maicon, tekrar 11’e dönecek. Kayseri müsabakasını sakatlığından dolayı kaçıran Fransız golcü Bafetimbi Gomis de sakatlığını atlattı ve hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Gomis, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sahada olacak. Takımdaki tek eksik ise tedavisi devam eden Fernando olacak.

Düdük yine Halil Umut Meler

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Serkan Çınar olacak. Ligin ilk yarısında Ankara’daki maçı da Halil Umut Meler yönetmişti.



Transfer teklifleri alan Ndiaye, Osmanlı maçı kadrosuna alınmadı

Galatasaray, Senagalli orta saha futbolcusu Badou Ndiaye’nin transfer teklifleri aldığından dolayı kafasının karıştığını ve o yüzden Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Galatasaray’da Senagalli futbolcu Badou Ndiaye, Osmanlıspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılılar, bu konu hakkında resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Bir süredir yurt dışından ciddi transfer teklifi aldığı belirtilen Ndiaye kafasının karıştığını ve karşılaşmaya çıkmasının sağlıklı olamayacağı ifade ederek, konuyu Teknik Direktör Fatih Terim’e iletti. Başarılı futbolcu daha sonra teknik heyet tarafından maç kadrosuna alınmadı.

Öte yandan Ndiaye’nin durumunun bir-iki gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig’de 17 müsabakada 1 gol, 3 asist ile mücadele etti.



Galatasaray Osmanlıspor nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Osmanlıspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Galatasaray Osmanlıspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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