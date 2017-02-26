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-CANLI İZLE- Gaziantepsor 1-0 Fenerbahçe |Gaziantepspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Gaziantepspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım. Gaziantepspor Fenerbahçe maçı izle

-CANLI İZLE- Gaziantepsor 1-0 Fenerbahçe |Gaziantepspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım

26 Şubat 2017 18:50

Şampiyonluk mücadelesinde gerilerde kalan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor'a konuk oluyor.

CANLI ANLATIM

Ve maçta ilk düdük çaldı

6'Volkan Barış'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

11'GOOL! SEFA 

İlk 11'ler ve yedekler belli oldu

Gaziantepspor: Paulo Victor, Marquinhos Pedroso, Elyasa Süme, Wallace Reis, Barış Yardımcı, Sergey Kislyak, Anis Ben Hatira, Sefa Yılmaz, Mohammed Fatau, Marcinho, Nabil Ghilas
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar, Muhammed İldiz, Evans Kangwa, İlhan Parlak

Fenerbahçe: Fabiano, Gregory van der Wiel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Moussa Sow, Jeremain Lens
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza, Salih Uçan, Aatif Chahechouhe, Fernandao

SON 12 MAÇTAN 11'İNİ FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçtan 11'ini kazanan Fenerbahçe, birinde berabere kaldı, rakibine yenilmedi. Gaziantepspor, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında evinde 2-1 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe ile yaptığı 9 lig müsabakasını da yitirdi. Geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında yine İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.

 

Etiketler: Gaziantepspor Fenerbahçe izle, Gaziantepspor Fenerbahçe maçı


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