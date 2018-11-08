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CANLI İZLE | Genk - Beşiktaş İdman TV AZ TV şifresiz canlı izle | Genk - Beşiktaş şifresiz canlı izle

CANLI İZLE | Genk - Beşiktaş İdman TV AZ TV şifresiz canlı izle | Genk - Beşiktaş şifresiz canlı izle
CANLI İZLE | Genk - Beşiktaş İdman TV AZ TV şifresiz canlı izle | Genk - Beşiktaş şifresiz canlı izle

Genk - Beşiktaş İdman TV AZ TV şifresiz canlı izle... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile karşı karşıya geliyor. Peki Genk - Beşiktaş şifresiz şifresiz canlı olarak izlenebilecek mi? Genk - Beşiktaş İdman TV AZ TV canlı izleme rehberi ve mücadelenin tüm detayları...

Genk - Beşiktaş İdman TV AZ TV şifresiz canlı izle... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk deplasmanına konuk oluyor? Peki Genk - Beşiktaş mücadelesi şifresiz olarak izlenebilecek mi? Genk - Beşiktaş İdman TV AZ TV canlı izleme rehberi...

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Genk deplasmanına konuk oluyor.

İki takım arasında Luminus Arena'da saat 20.55'te başlayacak mücadele hakem Tobias Stieler düdük çalacak. 

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ın 3, Genk'in ise 6 puanı bulunuyor.

Beşiktaş, Genk hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Genk'le karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmanda 6 futbolcu yer almadı. 

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Belçika'nın Genk ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma öncesinde futbolcular ve teknik ekip yaklaşık yarım saat toplantı yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Adriano ve Gökhan Töre'nin yanı sıra izinli olan Babel, Medel ve Atiba da çalışmada yer almadı. Pas çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda oyun kurma organizasyonları yapılırken, kanat organizasyonları ve yarım sahada çift kale maç gerçekleşti. Antrenmanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İkinci Başkan Serdal Adalı ve Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı da takip etti. Siyah-beyazlılar, Genk maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
 

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