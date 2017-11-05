CANLI İZLE: Göztepe Beşiktaş şifresiz canlı beIN Sports |Göztepe BJK canlı skor maç kaç kaç?

Süper Lig Göztepe Beşiktaş maçı beIN Sports canlı izleme yolları... Göz Göz sahasında bu akşam BJK'yı konuk ediyor. Göztepe Beşiktaş beIN Sports canlı izleme linki bu haberimizde mevcut. İki takım ligin 11.haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet,2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 17 puanla 7.sırada yer alan Göztepe, son oynadığı 10 maçta 5 galibiyet,3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4.sırada yer alan Beşiktaş ile bu akşam saat 19.30'da Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada karşılaşacak. beIN Sports'un şifresiz ve canlı olarak yayınlanacağı bu karşılşamayı aynı zamanda bu haberimiz üzerinde maç başlar başlamaz canlı anlatım olarak da takip edebilecek ve maç biter bitmez de geniş özet ve gollerini izleyebilceksiniz. İşte bu müsabaka öncesinde iki takım hakkında tüm detaylar...

Süper Lig'in 11.haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, İzmir'e geldi

Süper Ligin 11. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ı İzmir'de coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı.

Süper Lig'de yarın saat 19.30'da Bornova Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ı, Adnan Menderes Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Göztepe-Beşiktaş biletleri 5 dakikada tükendi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, satışa çıkan biletlerin 5 dakikada tükendiğini duyurdu.

Göztepe'nin, Süper Lig'de pazar günü saat 19.30'da Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın biletleri, satışa çıkar çıkmaz tükendi. Biletlerin bugün saat 11.00'de satışa çıkmasını bekleyen binlerce taraftarlar, satış başlar başlamaz 5 dakika geçmeden tüm koltukları doldurdu. 9 bin kapasiteli Bornova Stadı'nda oynanacak, Beşiktaş maçı biletleri Vip 200, numaralı 100, kuzey kale arkası 15, misafir tribün de 20 TL'den satışa sunulmuştu. Statta konuk Beşiktaş taraftarına ise 495 kişilik kontenjan ayrıldı.

Göztepe’de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Ligde pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

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Süper Lig’in 11. hafta maçında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.

Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenman ile devam edecek.

Güneş-Tuna ilk kez karşı karşıya

Son iki sezondur Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan, daha sonra istifa ederek bu sezon başında Göztepe ile anlaşan Tamer Tuna da ilk kez Güneş’e rakip olacak. Beşiktaş’ın şampiyonluklarında önemli bir yere sahip olduğu bilinen Tuna’nın, eski takımı Beşiktaş’ın eksik yönlerini iyi bildiği ve buna göre bir planla sahaya çıkacağı ifade ediliyor.

Biletler yarın satışta

5 Kasım Pazar günü saat 19.30'da Bornova Stadında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçının biletleri ise yarın satışa sunulacak. Göztepelilerin Vip Tribün için 216 TL, Numaralı Tribün için 109 TL, Kale Arkası Tribün için 16,5 TL ödeyerek izleyebilecekleri mücadelede Beşiktaş taraftarı için ayrılan biletler de 22 TL'den satışa sunulacak.







