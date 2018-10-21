CANLI İZLE | Göztepe - Beşiktaş şifresiz canlı izle | Göztepe - Beşiktaş şifresiz veren kanallar izle | beIN SPORTS izle

Göztepe - Beşiktaş şifresiz canlı izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Bornova İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Göztepe'nin 12, Beşiktaş'ın ise 15 puanı bulunuyor.

Beşiktaş, İzmir'de 3 puan arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Göztepe deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılarda hedef kazanarak, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 1'e indirmek.

Mili aranın ardından ligde Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Galatasaray'ın Bursaspor'la berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirmenin peşinde. Ancak Şenol Güneş'in öğrencileri, son 3 deplasman maçından da beraberlikle ayrılarak 3 puan toplayabildi. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Adriano'nun sakatlığı bulunurken, savunmanın önemli isimlerinden Vida da cezalı. Tedavisi devam eden Adem Ljajic'in yanı sıra Pepe, İzmir kafilesine dahil edilmedi.

Kartal'ın Göztepe'ye şansı tutuyor

Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig'e yükselen ve iyi bir hava yakalayan Göztepe buna karşın Beşiktaş'la oynadığı 2 maçı da kaybetti. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanırken, Vodafone Park'taki mücadeleden de yine Beşiktaş 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. İki ekip bugüne kadar 67 mücadelede karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Göztepe 10 galibiyet, Beşiktaş ise 36 galibiyet elde etti. 21 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Göztepe, İzmir'de oynanan maçlarda 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, İzmir deplasmanında rakibini 15 kez mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 1974 yılından bu yana rakibiyle oynadığı 26 karşılaşmada yalnızca 1 kez yenildi. Kayserispor, Trabzonspor ve Konyaspor galibiyetleriyle ligde iyi bir hava yakalayan Göztepe, son maçında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş ise son 4 resmi karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, yarın saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği 90 dakikada Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Göztepe'ye sakatlardan iyi haber

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe'ye, sakat oyunculardan iyi haberler geldi.

Beşiktaş maçına kısa bir süre kala Göztepe'de sevindirici gelişmeler yaşandı. Sakatlıkları bulunan Halil Akbunar, Grillo, Borges ve Gassama hafta içinde yapılan tüm idmanlarda yer aldı. Sakatlıklarından kurtulan ve geçtiğimiz hafta Altınordu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Kadu ile Cikalleshi'nin de herhangi bir sorunu bulunmadığı öğrenilirken, Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın şans vermesi halinde iki isim de kadroda yer alabilecek. Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sahalara dönüşü 6 ayı bulması beklenen Adama Traore ve geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı süren Atakan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Aydınus ile ilk kez

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanırken, Aydınus bu sezon ilk kez İzmir temsilcisinin bir karşılaşmasında düdük çalacak. Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada VAR odasında görevlendirilen Aydınus, bu yıl ilk kez Göztepe maçı yönetecek. Fırat Aydınus bu sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbide görev yapmıştı.

Barış Şimşek bir Fenerbahçe'de bir Beşiktaş'ta

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu. Şimşek, dün akşam oynanan DG Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde de VAR hakemi olarak görev almıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı müsabakada Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu da Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek olacak. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.

Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi Barış Şimşek, dün akşam Fenerbahçe'nin deplasmanda DG Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta da aynı görevde bulunmuştu.

Şimşek, böylece 24 saat arayla hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş maçlarında VAR hizmeti vermiş olacak. Tecrübeli hakem, bu akşamki karşılaşmayla toplamda ise 13. VAR görevine çıkacak.