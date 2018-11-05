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CANLI İZLE | Göztepe - Rizespor şifresiz canlı izle | Göztepe - Rizespor şifresiz veren kanallar izle

CANLI İZLE | Göztepe - Rizespor şifresiz canlı izle | Göztepe - Rizespor şifresiz veren kanallar izle
CANLI İZLE | Göztepe - Rizespor şifresiz canlı izle | Göztepe - Rizespor şifresiz veren kanallar izle

Göztepe - Rizespor şifresiz canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe - Çaykur Rizespor karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Göztepe - Çaykur Rizespor karşılaşmasını izleme rehberi ve mücadelenin tüm detayları...

Göztepe - Çaykur Rizespor şifresiz canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Zorlu randevu öncesi Göztepe'nin 15, Çaykur Rizespor'un ise 8 puanı bulunuyor.

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Göztepe çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'a kaybederek beklemediği bir yenilgi alan Göztepe, ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u Bornova Stadı'nda ağırlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Traore, Deniz Kadah ve Atakan Kesgin dışında eksik oyuncu bulunmazken; Titi, Gassama, Reis ve Poko sarı kart sınırında yer alıyor. Ev sahibi haftaya 15 puanla 9. basamakta girerken, Rize ekibinin ise 8 puanı bulunuyor.

Göztepe'nin Rizespor karşısında, Beto, Berkan, Titi, Reis, Gassama, Poko, Borges, Castro, Yasin, Halil ve Jerome 11'i ile çıkması bekleniyor. 

Eski dost rakip olacak 

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşayacak. Deneyimli teknik adam, 2016/2017 sezonunda 25 hafta boyunca Göztepe'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Göztepe taraftarlarının da yarın oynanacak olan karşılaşmada Buruk'u tribünlere çağırıp alkışlaması bekleniyor. Öte yandan iki takım 6 sezon aranın ardından birbirlerine rakip olacak. İki takım son olarak 2012/2013 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmişlerdi.
 

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