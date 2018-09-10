CANLI İZLE | İsveç - Türkiye canlı izle | Türkiye maçı canlı

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi B Klasmanı 2. Grup'ta deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçta Trabzon'da Rusya'ya 2-1'lik skorla mağlup olan Türkiye, İsveç deplasmanında ilk 3 puanını almaya çalışacak.

Friends Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadelede Gil Manzano düdük çalacak.

İsveç - Türkiye karşılaşması TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

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Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı. Rusya ile oynanan ilk mücadede ilk yarı bittikten sonra oyundan çıkan Serdar, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

İsveç-Türkiye maçını Jesus Gil Manzano yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç ile A Milli Futbol Takımı arasında 10 Eylül Pazartesi günü Friends Arena’da oynanacak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Hesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Unigo Preieto Lopez de Cerain olacak.