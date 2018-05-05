CANLI İZLE | Karabükspor - Konyaspor maçı izle goller izle

Karabükspor - Konyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Karabükspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.



Saat 16.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Kısal yapacak.



Ev sahibi Karabükspor için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor. Karadeniz ekibinin haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmişti. Konyaspor için ise bu mücadele hayati bir önem taşıyor.



Ligin geride kalan 31 haftasında Karabükspor 12 puan toplayabildi ve son sırada yer alıyor. Konyaspor ise topladığı 32 puanla 15. sırada yer alıyor.



Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Karabükspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 5-0 gibi bir skorla mağlup olarak ayrılmıştı. Konyaspor ise Bursaspor deplasmanından eli boş dönmüştü.

Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.



KARABÜKSPOR - KONYASPOR MÜCADELESİNİN YAYINCISI BELLİ OLDU



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Karabükspor ile Konyaspor arasında oynanacak ve ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi yayılayacak kanal da belli oldu. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.



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