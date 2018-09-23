CANLI İZLE: Kasımpaşa Alanya maçı canlı izle! (beIN Sports canlı yayın)

Kasımpaşa Alanya Canlı İzle... Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve ilk 4 maçından galip ayrılan Kasımpaşa, son hafta Galatasaray'a 4-1 yenildi.Son maçında Trabzonspor'u yenen Mesut Bakkal yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise 5 karşılaşmada 6 puan topladı.Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde sakatlığı süren Fode Koita dışında eksik oyuncu bulunmuyor.İşte mücadeleye ait tüm detaylar...

Kasımpaşa - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne



Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Efecan, Augusto, Villafanez, Fernandes, Cisse

Alanyaspor, eksi 7 averajda ama...

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, bu haftaya kadar kalesinde 9 gol görmesine rağmen attığı 2 gol ile 2 galibiyet alıp 13. sırada kendine yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçıyla son bulurken, Akdeniz temsilcisinde ilginç bir istatistik dikkat çekti. Turuncu-yeşilliler, ligde sırasıyla Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Ankaragücü'ne 2-0 ve Galatasaray'a 6-0 mağlup olduktan sonra Göztepe ve Trabzonspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı.

Süper Lig'de ilk 3 haftada rakip fileleri havalandıramayan Alanyaspor, sonraki lig mücadelelerinde ise rakiplerini attığı tek golle mağlup etmeyi başardı. Antalya temsilcisi Süper Lig'in en az gol atan ve en kötü averaja sahip takımı olmasına rağmen 5. hafta sonunda 13. sırada yer aldı.