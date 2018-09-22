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CANLI İZLE: Kayseri Konya maçı canlı izle! (beIN Sports canlı yayın)

CANLI İZLE: Kayseri Konya maçı canlı izle! (beIN Sports canlı yayın)
CANLI İZLE: Kayseri Konya maçı canlı izle! (beIN Sports canlı yayın)

Kayseri Konya maçı için nefesler tutuldu. Taraftarlar Kayseri Konya maçını canlı izlemek için maç saatini bekliyor. Mücadele ülkemizden beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. İşte bu maça dair tüm detaylar...

Kayseri Konya Maçı Canlı İzle... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçında 8 puanı bulunan iki takım birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Bugüne kadar birbirlerini defalarca mağlup eden iki ekibin yarınki mücadelesi merakla beklenirken Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan son 10 yıldaki maçlarda 20 gol atıldı. Kayseri Konya maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte maç hakkında tüm detaylar…

Kayserispor'un Konyaspor istatistiği

Kayserispor 3 kez kazanırken Konyaspor ise 5 kez kazandı. İki takım arasındaki 2 maçta da eşitlik bozulmadı. Kayseri'de oynanan 5 maçta ise Kayserispor 1 kez mağlup oldu. Kadir Has'ta son 10 yılda oynanan 5 müsabakada Kayserispor 2 galibiyet 2 beraberlik elde ederken 1 kez mağlup oldu. Kayserispor rakibi ile sahasında oynadığı son 4 maçta yenilmezken, son 2 maçı da 2-1'lik sonuçlarla kazandı.

İşte iki takım arasında oynanan son 10 müsabaka ve sonuçları

2017/2018 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2016/2017 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2015/2016 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Konyaspor 1-1

2013/2014 Konyaspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Konyaspor 0-0

2010/2011 Kayserispor-Konyaspor 1-3

2010/2011 Konyaspor-Kayserispor 0-1  

Cüneyt Çakır 34. kez Kayserispor maçında düdük çalacak 

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen hakemlerin isimleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yayınlandı. Belirlenen isimlere göre Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. 

Cüneyt Çakır, bugüne kadar 33 kez Kayserispor maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 7 kez kazanırken 14 kez berabere kaldı 12 kez de mağlup oldu. Cüneyt Çakır, Kayserispor'un 16 kez iç saha maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılılar, sahasında 3 kez kazanırken 7 kez berabere kaldı 5 kez de mağlup oldu.

Cüneyt Çakır, Kayserispor ile Konyaspor arasındaki maçlarda da 2 kez düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken 1 kez de berabere kaldı. 23 Kasım 2008 tarihinde oynanan maç 0-0 berabere biterken 12 Kasım 2010 tarihinde Konya'da oynanan müsabakayı ise Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

Son olarak geçen sezon Kayserispor'un sahasında 3-1 mağlup olduğu Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır, Cumartesi günü 3. kez Kayserispor-Konyaspor maçında düdük çalacak. Bu maçta Cüneyt Çakır'a Bahattin Duran ile Tarık Ongun yardımcılık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olarak açıklandı.  

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