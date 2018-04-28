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CANLI İZLE: Kayserispor - Alanyaspor Kayserispor Maç Özeti Golleri İzle | Kayserispor Alanyaspor maçı kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor - Alanyaspor mücadelesinin detayları ve izleme rehberi ise haberimizde..

CANLI İZLE: Kayserispor - Alanyaspor Kayserispor Maç Özeti Golleri İzle | Kayserispor Alanyaspor maçı kaç kaç?

28 Nisan 2018 12:31

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 13.30'da başlayacak Kayserispor - Alanyaspor mücadelesinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Karşılaşma ise yayıncı kuruluş beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.


Bu sezon Marius Sumudica ile başarılı bir performans ortaya koyan Kayserispor, çıktığı 30 haftada 44 puanla 8. sırada yer alıyor. Küme düşme hattında yer alan ve bu mücadelen mutlak puan alması gereken Alanyaspor ise 30 haftada topladığı 32 puanla 15. sırada bulunuyor.


Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olmuştu. Alanyaspor ise sahasında karşılaştığı Galatasaray'a skoru 2-0'dan 2-2'ye getirmesine rağmen 3-2 mağlup olarak sahadan puansız ayrılmıştı.

Öte yandan ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı Kayseri ekibi 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.


KAYSERİSPOR - ALANYASPOR CANLI İZLE
 

 

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