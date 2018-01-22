CANLI İZLE: Kayserispor Galatasaray Canlı İzle Şifresiz Anlatım, Kayseri GS maç kaç kaç?

Kayserispor Galatasaray maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de zirve yarışı içerisinde olan iki ekibin mücadele edeceği maçta Kayserispor Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlıyor. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmada 8 galibiyet,6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 30 puanla 5.sırada yer alan Kayseri, son 17 haftada11 galibiyet,2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 35 puanla 3.sırada bulunan GS ile karşılaşacak. Bu akşam 20.00’da Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Kayseri GS geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Kayserispor Galatasaray maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Galatasaray ile Kayserispor 44. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Galayasaray’ın 26’ye 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan toplarken, Kayseri ekibi ise 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberliğin ardından 30 puan aldı.

44. randevu

İki takım Süper Lig'de tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 26 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise üç kez rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu sezon Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray, 4-1 kazanmıştı.

Maicon cezalı, Ndiaye, Feghouli ve Muslera sınırda

Galatasaray’da Kayserispor karşından Brezilyalı defans futbolcusu Maicon cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Osmanlıspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Cüneyt Çakır’da

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Barış Şimşek görev alacak.

Kayserispor Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Kayserispor Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Kayserispor Galatasaray maçı şifresiz izlenebilir mi?

Kayserispor Galatasaray maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Kayserispor Galatasaray’a bileniyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde konuk edecekleri Galatasaray maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürürken, Teknik Direktör Marius Sumudica sahaya en az 1 puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Antalya kampının sona ermesinin ardından kente dönen Kayserispor, ikinci yarının ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kulüp Tesisleri'nde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki oyuncular yaptıkları çalışmalarla zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, çok zor bir maça çıkacaklarını ifade ederek sahaya en az 1 puan parolasıyla çıkacaklarını kaydetti. Sumudica, "En az 1 puan parolasıyla sahaya çıkacağız. Galatasary’ın başında çok tecrübeli bir hoca var, yeni görevine başladı. Hedefi olan, her seneye şampiyonluk parolasıyla çıkan bir takıma karşı oynayacağız. Çok zor bir maça çıkacağız, gerçekten çok zor bir maç olacak. Bu maçta da taraftarların desteğini bekliyorum. Hazırlıklarımıza başladık, dediğimiz gibi en az 1 puan parolasıyla maça çıkacağız" dedi.

Transferi kapattıklarını ve kadrodan 2-3 futbolcunun ayrılması gerektiğini sözlerine ekleyen Sumudica, "Aramızdan ayrılacak 2-3 arkadaşımız var. Çünkü kadromuz bayağı kalabalık oldu. Limit açmak için de 3 oyuncuyu göndermemiz gerekiyor. Varela ve Asomah Antalya’daki gibi çalışırlarsa takıma katkı verebilirler. Maç gününü bekliyoruz, takım Antalya’da çok iyi çalıştı. Güzel şeyler bizi bekliyor. Takım şuan dengede, iyi bir takım kurduk. Transferi kapattığımızı söyleyebilirim, bu takımla ligde mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayserispor - Galatasaray karşılaşması 22 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

