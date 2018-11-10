CANLI İZLE | Kayserispor - Galatasaray şifresiz canlı izle | Kayserispor - Galatasaray şifresiz veren kanallar izle

Kayserispor - Galatasaray şifresiz canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Kayserispor - Galatasaray 53. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray, 10 Kasım Cumartesi 53. kez birbirine üstünlük kurmak isteyecek. İki ekip 45. kez Süper Lig maçında karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayseri'de zorlu bir müsabaka oynanacak. Ligde oynadıkları son maçında yüzleri gülmeyen Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadı'nda birbirini yenmek için mücadele verecek. Renktaşlar 53. kez birbirine üstünlük kurabilmenin planı ile sahaya çıkacak.

Galatasaray önde

Sarı-kırmızılı iki ekip, bugüne kadar 44 kez Süper Lig'de, 7 kez de Türkiye Kupası'nda, 1 kez de Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İstanbul temsilcisinin üstünlüğü görülüyor. Geride kalan 44 Süper Lig maçında Galatasaray 27 kez kazanırken, Kayserispor 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 14 müsabakada da galip gelen olmadı. Bu maçlarda Galatasaray 94 kez gol sevinci yaşarken, Kayserispor ise rakibine 33 gol atabildi. İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan 7 müsabakada her iki ekip de 3'er kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Türkiye Süper Kupa maçında ise Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Tarihi galibiyet

Kayserispor ile Galatasaray arasında Kayseri'de oynanan 22 Süper Lig maçında beraberliklerin yoğunluğu gözleniyor. Kayserispor, rakibini sahasında sadece 1 kez mağlup edebildi. Bu da 1973-1974 sezonunda 2-1'lik skor ile oldu. Sarı Kırmızılılar, o günden beri sahasında lig maçında Galatasaray'ı mağlup edemiyor. Kayseri'de oynanan 22 Süper Lig maçında Kayserispor 1 kez, Galatasaray ise 9 kez galibiyet sevinci yaşadı. 12 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 18 gol atarken Galatasaray ise 20 kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki 53. randevu yarın Kadir Has Stadı'nda. Maç saat 19.00'da başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabakada Kayserispor'dan Sakıb Aytaç, Artem Kravets, Oğuzhan Berber, Jean Armel Kana Biyik, Levent Gülen, Deniz Türüç, Hasan Hüseyin Acar forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Papa Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando, Mariano Ferreira ve Eren Derdiyok oynayamayacak.

Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Kente özel uçak ile ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Erkilet Havaalanında bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar başta Yönetici Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcu Belhanda başta olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çektirebilmek için büyük mücadele verdi. Taraftarlar ayrıca takımı, üzerinde Fatih Terim'in fotoğrafı olan dev bayrakla karşılarken, takımın hava alanı çıkışında meşaleler yaktı. Kafile daha sonra geniş güvenlik önlemi eşliğinde maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti.

Maç öncesi Galatasaray geride kalan 11 haftada topladığı 20 puanla ligde 2. sırada bulunurken, rakibi Kayserispor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kayserispor'da 7 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da 7 eksik bulunuyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da 7 futbolcu forma giyemeyecek. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Sahamızda yine zor bir maça çıkacağız. Kayserispor olarak tek hedefimiz 3 puanı almak ve kötü gidişata dur demek. Takımımız tüm hazırlıklarını bu yönde yaptı. Yarınki maçta sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Levent Gülen, sakatlığı tam geçmeyen Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Kana Biyik forma giyemeyecekler" dedi.

Kayserispor taraftarından destek beklediklerini de dile getiren Orhan Taşçı, "Kayserispor'a gönül veren taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Biletleri 40 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunduk ve yoğun bir talep olduğunu gördük. Umarım yarınki maçta taraftarımız ile bütünleşip 3 puanı hanemize yazdırmayı başarırız" ifadelerinde bulundu.

Hafif sakatlığı bulunan ve hafta başında idmana çıkmayan Tiao Lopes ile Tjaronn Chery'in durumunun iyi olduğu ve Galatasaray maçında forma giyebileceği bilgisi de paylaşıldı.