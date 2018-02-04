CANLI İZLE: Konyaspor Başakşehir canlı izle şifresiz anlatım, Konya Başakşehir maç kaç kaç?

Konyaspor Başakşehir maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Başakşehir ve alt sıralarda yer alan Atiker Konyaspor, bugün saat 16.00'da karşılaşacak. Ligde oynadığı son 19 karşılaşmada 4 galibiyet,4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 16 puanla 17.sırada yer alan Konya son 19 haftada 13 galibiyet,3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ligin zirvesinde bulunan Başakşehir ile karşılaşacak. Bugün 16.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Konyaspor Başakşehir geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Konyaspor Başakşehir maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Başakşehir en gollü döneminde

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk 19 haftalık bölümlerde en fazla gol attığı dönemi yaşıyor. Turuncu-lacivertliler, bu sezon geride kalan maçlarda rakip ağlara tam 39 gol bıraktı.

Süper Lig'in 19. haftasında dün akşam oynanan mücadelede evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 5-0 ile geçen Medipol Başakşehir, maç eksiğiyle Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri aldı. Son iki sezonda olduğu gibi yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan turuncu-lacivertliler, oturmuş kadro yapısı ve oyun tarzıyla da rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor. Devre arasında Arda Turan ve Bajic gibi önemli isimleri renklerine bağlayan İstanbul ekibi, evinde ise tam 31 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Abdullah Avcı'nın takımı, Fatih Terim Stadyumu'ndaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı aldı.

Skor üretmede zirve

Medipol Başakşehir, ligde geride 19 haftada rakip ağları tam 39 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu sayıları göz önüne aldığımızda Başakşehir, Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana en fazla skor ürettiği dönemi yaşıyor. Söz konusu sezonun ilk 19 haftalık bölümünde 25 gol atan turuncu-lacivertliler, ağlarında 12 gole engel olamamıştı.

İstanbul ekibi, 2015-2016 sezonunda ise bu periyotta 27 gollük bir performans göstermiş ancak kalesini 18 gole kapatamamıştı. Her sene takım olarak gelişen ve ileriye dönük olumlu izlenimler veren Medipol Başakşehir, geçen sezon ise rakip filelere attığı 37 gole karşılık yediği 12 golle ligin kalesinde en az gol gören ekibi konumunda bulunuyordu.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 2016-2017 sezonun 19. haftasında 42. puanla ikinci sırada yer alırken, bu sene ise aynı puanla zirvede bulunuyor.

Konyaspor Başakşehir nasıl canlı izlenir?

Konyaspor Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Konyaspor Başakşehir maçı şifresiz izlenebilir mi?

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