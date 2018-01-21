CANLI İZLE: Konyaspor Trabzonspor canlı izle şifresiz anlatım, Konya Ts maç kaç kaç ? Konya Ts maçı skoru

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de orta ve alt sırada yer alan iki ekibin mücadele edeceği maçta Atiker Konyaspor Yeni Konya Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmada 4 galibiyet,3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puanla 17.sırada yer alan Konyaspor, son 17 haftada 8 galibiyet,5 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 39 puan ile ligin 7.sırasında bulunan Trabzonspor ile karşılaşacak. Bugün saat 13.30’da Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Konyaspor Trabzonspor maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

TRABZONSPOR 0 - 0 KONYASPOR

Canlı anlatım

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi

41' Dame N'Doye'un pasıyla topla buluşan Ogenyi Onazi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

36' Ferhat Öztorun'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mustapha Yatabare'nin topu düzelterek yaptığı vuruşta top kalenin sağından farklı şekilde auta çıkıyor.

26' Okay Yokuşlu'nun uzun pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

24' Filip Novak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

18' Atiker Konyaspor 10 kişi kalıyor. Orta sahada Ali Turan'ın Abdülkadir Ömür'e yerden kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan Ali Turan'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

15' Atiker Konyaspor gole yaklaşıyor. Sağ kanatta topu kapan Ömer Ali Şahiner'in hızla ilerleyerek ceza sahası dışından kaleye gönderdiği etkili şutunda Onur Kıvrak sol köşeden güçlükle topu kornere çeliyor.

7' Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

Trabzonspor, Süper Ligde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Atiker Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak elenen bordo-mavililer, aynı rakibi ile bu kez ligde oynayacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Okay Yokuşu ve Juraj Kucka katılmadı. Dün arka adalesinden sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Antrenmanda Atiker Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Antalya kampında sakatlık geçiren Burak Yılmaz da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Trabzonspor, bu sezon farklı bir uygulama yaparak maçtan iki gün önce deplasmana gidecek. Karadeniz ekibi 19 Ocak Cuma günü saat 14.00'de Konya'ya hareket edeceği belirtildi.



Konyaspor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Konyaspor Trabzonspor maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Konyaspor Trabzonspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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Atiker Konyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda dün Trabzonspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması ve aktif dinlenme yaptı. Diğer oyuncuların sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4’e 2 top kapma ve koşu çalışması ile tamamladı.





Trabzonspor'da Fabian Castillo 3 hafta yok

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldız futbolcusu Fabian Castillo dünkü idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Sol diz yan bağlarından sakatlanan Castillo'nun bugün çekilen MR'ı sonrasında kulüp doktorları 3 hafta sahalardan uzak kalacağını teknik kadroya bildirdi. Bunun ardından Kolombiyalı futbolcu Atiker Konyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

