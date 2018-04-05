CANLI İZLE: Lazio Salzburg maçı canlı izle | Lazio Salzburg kaç kaç ?

Lazio Salzburg maçı canlı izle... UEFA Avrupa Ligi'nde Alman devi Borussia Dortmund'u eleyerek sürprize imza atarak çeyrek finale çıkan Salzburg bu akşam Lazio'ya konuk olacak..Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Lazio, Alman takımı Salzburg'u eleyip Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor. İşte mücadele ile ilgili tüm bilgiler...

Lazio-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Olimpiyat Stadyumu oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.05'te başlayacak ve Tivibu Spor 4'ten naklen yayınlanacak. Maçın canlı yayın bilgileri ise bu haberimizde yer alıyor...

MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Strakosha, Felipe, Vrij, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku, Felipe Anderson, Immobile

Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Haidara, Diadie, Berisha, Schlager, Gulbrandsen, Dabbur

İKİ TAKIM HAKKINDA MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER

Lazio lider tamamladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda bulunan Lazio, Nice, Zule ve Vitesse'nin bulunduğu gruptan 13 puan toplayarak lider çıkmıştı. Ardından Steau Bükreş ile eşleşen çizme ekibi, ilk maçı 5-1 kazandı. İkinci maçta Romanya'da 1-0 yenilen İtalyan ekibi son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda Dynamo Kiev'le eşleşen gökmavili ekip deplasmada 2-0 kazanıp, evinde 2-2 berabere kalınca çeyrek finalde Salzburg'a rakip oldu.

Dortmund'u kupanın dışına ittiler

Temsilcimiz Konyaspor'un da bulunduğu I Grubu'nu 12 puan ile lider tamamlayan Salzburg, İspanyol ekibi Real Sociedad ile eşleşti. İlk maçta taraflar eşitliği bozamadı ve maç 2-2 berabere bitti. İkinci maçta evinde 2-1 kazanan Avusturya ekibi son 16 turunda Dortmund ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Salzburg, ikinci maçtan 0-0'lık beraberlikle dönünce adını çeyrek finale yazdırdı.