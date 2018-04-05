CANLI İZLE: Leipzig Marsilya canlı izle | Leipzig Marsilya maç kaç kaç ?

Leipzig Marsilya canlı izle... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eleme karşılaşmasında bu akşam daha önceki turda İspanya'nın Atletic Bilbao takımını eleyerek çeyrek finale çıkan Fransız ekibi Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta bulunan Leipzig ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip Leipzig'de kırmızı kart cezalısı Orban ve sakatlıkları bulunan Marcel ve Stefan bu karşılaşamda forma giyemeyecek.İşte mücadele ile ilgli tüm bilgiler ve maçın canlı yayın izleme bilgileri...

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Leipzig-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Red Bull Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.05'te başlayacak ve Tivibu Spor 3'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Konate, Upamecano, Bernardo, Forsberg, Demme, Keita, Bruma, Poulsen, Werner

Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Gustavo, Anguissa, Lopez, Payet, Ocampos, Germain

İKİ TAKIM BURAYA NASIL GELMİŞTİ

Leipzig, İtalyan devi Napoli'yi ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup etti. İkinci maçta evinde 2-0 mağlup olmasına rağmen Alman ekibi adını son 16 turuna yazdırdı. Zenit'i eleyen Leipzig çeyrek finalde Marsilya'nın rakibi olmuştu.

Marsilya, sırasıyla Braga ve Athletic Bilbao'yu eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

