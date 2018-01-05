CANLI İZLE: Liverpool Everton maçı tivibuspor izle

Liverpool Everton maçı bu akşam nefesleri kesecek. Ancak İngiltere FA Cup kapsamında karşılaşacak olan mücadele ayrıca Türk futbol severler için de ayrı bir önem taşıyor. Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Everton'a transfer olan millî golcümüz Cenk Tosun da dev derbide sahada olması bekleniyor. Peki Liverpool Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Liverpool Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

İngiltere FA Cup 3. Tur karşılaşmasında Liverpool, Everton ile mücadele edecek. 5 Ocak Cuma günü oynanacak olan mücadele, TSİ 22.55'te yayınlanacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak.

- Sam Allardyce: "Cenk Tosun ile anlaştık"

Everton Menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun ile anlaştıklarını belirterek, “Resmiyete dökersek yarın Liverpool maçında kulübede olabilir” dedi.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, yarın kupada oynanacak Liverpool maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş’tan transfer etmeye çalıştıkları milli futbolcu Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Allardyce, Cenk Tosun ile anlaştıklarını belirterek, “Resmiyete dökersek yarın Liverpool maçında kulübede olabilir. Cenk Tosun da bu transferin olmasını çok istedi. Üzerinde büyük bir baskı var, umarım başarılı olur. Uzun pazarlıkların ardından son aşamaya geldik. Sağlık kontrolünden geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

İngiliz çalıştırıcı, Cenk'i bugüne kadar gösterdiği başarılı performanstan dolayı transfer etmek istediğini açıklayarak, "Bu yaşta elit sınıf içinde çok fazla futbolcu yok. Çok araştırdık, odaklandığımız transferi de yaptık" şeklinde konuştu.

Everton’ın Beşiktaş’a Cenk Tosun için 28 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.