CANLI İZLE | Liverpool Manchester City şifresiz CANLI izle | Liverpool City maçı canlı skor kaç kaç

Liverpool Manchester City şifresiz canlı izle | Liverpool City maçı canlı skor kaç kaç?

Avrupa ve Premier Lig'de gözler Liverpool Manchester City maçına çevrildi. Avrupa'da haftanın maçı olarak adlandıraln maç için artık nefesler tutuldu. Ligin zirvesine kurulan iki takımın da şu anda mağlubiyeti bulunmuyor. Aynı puana sahip iki dev takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf haftayı liderlik koltuğunda tamamlayacak. Nefeslerin tutulduğu mücadele ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Liverpool Manchester City canlı izle, Liverpool Manchester City şifresiz izle, Liverpool Manchester City hangi kanalda gibi merak edilen konulara dair ayrıntılar haberimizde...

Liverpool Manchester City saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Liverpool kendi evinde Manchester City'i konuk edecek. 7 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da Anfield Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Martin Atkinson yönetecek. Liverpool-Manchester City maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Maça dair ayrıntıları sayfamızdan takip edebilirsiniz...

Liverpool'un 7 haftada hiç kaybetmedi

Jürgen Kloop yönetiminde son yılların en iyi başlangıcına imza atan Liverpool ligde geride kalan 7 haftada hiç kaybetmedi. Son lig maçında Chelsea ile berabere kalan takım ilk puan kaybını yaşarken, ligin zirvesini de Manchester City'e bıraktı.

Son üç resmi maçında Liverpool kazanan taraf olamadı. Önce Lig Kupası'nda Chelsea'ye 2-1 yenilen takım, ardından Chelsea ile lig maçında 1-1 berabere kaldı. Son olarak hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye 1-0 yenilen takım ligde en önemli rakiplerinden birini devirerek bu kez uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor.

Manchester City zirveyi bırakmak istemiyor

Ligin yenilgisiz 3 takımından biri olan Manchester City ligde son 4 maçından galip ayrılan taraf oldu. Geçen sezon rahat bir şampiyonluk yaşayan City'de bu sezonda da hedef aynı. 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan İngiliz ekibi, aynı istatistiklere sahip Liverpool'un önünde averajla lider durumda. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Hoffenheim'i 2-1 yenen takımda moraller yüksek.