CANLI İZLE: Liverpool Roma maçı canlı izle TRT 1| Liverpool Roma kaç kaç? Cengiz Ünder oynuyor mu?

Futbolsevlerler Liverpool Roma maçını canlı izlemek için maç saatini bekliyor. Dev mücadele ülkemizden TRT1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Yurtdışında yaşayan futbolseverler de ülkesinde Liverpool Roma maçını canlı ve şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Liverpool Roma canlı izleme linki...

Haftanın öne çıkan mücadelesinde İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, İtalyan ekibi Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'ya konuk oluyor. Haberimizde bulunan link aracılığı ile Liverpool Roma canlı izleyebilirsiniz ve TRT 1 canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino

Roma: Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Kolarov, Cengiz, Dzeko

Cengiz Ünder'li Roma bir önceki turda deplasmanda 4-1 yenildiği Barcelona'yı 3-0'lık flaş skorla devirerek büyük bir sürprize atmış ve adını yarı finale yazdırmıştı.

Manchester City'yi iki maçta da yenerek yarı final biletini cebine koyan Muhammed Salah'lı Liverpool'da Roma'nın rakibi olmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final serisinin diğer ayağında ise Real Madrid ile Bayern Munih eşleşmişti

Cengiz Ünder: "Taraftarların adımı haykırması çok güzel duygu"

Roma'da top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder, gol attıkça İtalyan taraftarların ismini haykırmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Serie A'nın güçlü takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, başarılı performansıyla sporseverleri mest etmeye devam ediyor. Kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Cengiz, Corriere dello Sport’a konuştu. Gazetede Cengiz Ünder için, "Bir masal hikayesinin içinde yaşıyor. 20 yaşında ve Şampiyonlar Ligi'nde yari finalde başrol oynayacak. Roma'nın yeni adamı, takıma katıldığı günden Ocak ayına kadar gecen sürede biraz tutuktu ancak Ocak ayında kendini göstermeye başladı. Sade hayatı ile altın bir dönemden geçiyor" ifadelerine yer verildi.

Cengiz Ünder'in Corriere dello Sport gazetesinde yayımlanan röportajı şöyle:

- Şampiyonlar Ligi yarı final maçı için kendini nasıl hazırlıyorsun?

20 yaşındayım ve şu ana kadar ulaşabileceğim en büyük hedefime ulaştım ama yeterli değil. Finale gitmek istiyoruz. Roma'da en mutlu günlerimi yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla çok gurur duyuyorum. Umarım yari finali kazanıp finale kadar hep beraber gideriz.

- Sezonun ilk devresinde acemi çırak gibiydin ama ikinci devrede iyi bir dönüş yaptın, beklenen oyuncu olduğunu ispatladın. Ne söylemek istersin?

Bir şeyi itiraf etmeliyim; ligin bir anında iyi oynamaya başladıysam teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımın tavsiyesi ve önerileri ile oldu. Onlara teşekkür borçluyum. Sahada kendimi çok iyi hissediyorum ve Verona maçından bu yana sonuca gidecek şekilde etkili oluyorum. Performansımın da daha iyi olması için takım arkadaşlarımın katkısı çok büyük ve o maçtan sonra daha iyi oynamaya başladım. Daha iyi olmam gerekiyor ve onlar bana destek olurken ben de onlara olmaya devam ediyorum.

- Salah'ın yerini aldın ve yarın size karşı en tehlikeli oyuncu olarak sahaya çıkacak. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin?

Salah'ın yerine Roma'nın beni seçmiş olmasından büyük gurur duyuyorum. Liverpool için Salah çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon da büyük işler başardı ve onun gibi büyük bir oyuncunun yerini almak için benden de beklentiler çok fazla. Ocak ayından sonra gerçek değerimi sahada göstermeye başladım.

- Attığın gollerle taraftarların gönlünde taht kurdun. Onların sana karşı büyük hayranlık duymasını başardın. Ne söylersin?

Bana göre bir takım için taraftarlar çok önemli. Türkiye'de bu böyle. Çok ateşli seyirci vardı. Ama Roma'ya gelmeden önce oynadığım takımın çok fazla taraftarı olduğunu söyleyemem. İstanbul Başakşehir genç bir takım. Kısa süre önce kurulan bir takımdan Roma gibi bir büyük kulübe geldiğim için ve büyük taraftarla buluştuğum için çok mutluyum. Başakşehir'de geçen sezonu ligde ikinci bitirdik. İyi bir sezon geçirdik. Roma taraftarlarının benim adımı haykırması çok güzel bir duygu. Bu yaşananlar tüylerimi diken diken ediyor. Gol atmaya da devam etmek istiyorum. Bu şekilde ismim daha çok söylenmeye devam etsin.

- Roma, hangi silahı ile Liverpool’u yenebilir?

Biz kendi oyunumuz ile takım halinde oynayıp teknik direktörün direktiflerini yerine getirirsek kazanacağımızı düşünüyorum. Bunu Barcelona maçında gösterdik. Birlikte oynadık, birbirimize yardım ettik, destekledik ve kazandık. Barcelona karşısındaki başarılı oyunumuzu Liverpool karşısında da tekrarlamak istiyoruz.

- Bugün en önemli Türk oyunculardan biri olduğunun farkında mısın?

Amacım Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynamak ve ülkemi temsil etmek. Hakan Çalhanoğlu Milan'da, Cenk Tosun Everton'da oynuyor. Avrupa'da oynayan başarılı Türk oyuncular bulunuyor ve her zaman çok çalışıp en iyisi olmak istedim. Ülkemdeki halkın, taraftarların her zaman benimle gurur duymalarını isterim. Her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim.

- Monchi sana Roma'ya gel dediğinde ne düşündün?

Slovenya'da takımımla kamptaydım ve Roma'nın benimle ilgilendiğini biliyordum. Görüşmelerin nasıl gittiğini de kontrol ediyordum ve menajerime sık sık telefon ederek bilgi alıyordum. Twitter'da ilk defa bunun onaylandığını duyunca menajerime sordum ve doğru olduğunu öğrenince hemen teklifi kabul ettim. Ertesi gün hemen kampı terk edip, 24 saat içinde Trigoria'ya geldim. İlk gece hissettiğim güzel duygulardan uyuyamadım. Bugüne kadar ulaşabileceğim en önemli hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.

- Ailen ve arkadaşlarının yanı sıra Türkiye'deki alışkanlıklarını bırakmak kolay olmadı sanırım?

Her zaman ailemden uzak yaşadım. Evden ilk ayrıldığımda 10 yaşındaydım. İlk transfer olduğumda yanımda annem vardı. Kız kardeşim ve babam bir başka şehirde yaşıyorlardı. Benim ilk takımım Bucaspor ve Altınordu oldu. İki takım da İzmir'de. Ailem benimle gurur duyuyor ve çok mutlular. Bir sure önce benimle Roma'da bir ay kaldılar. Babam bir araba galerisi işletiyor. Annem ev hanımı, kız kardeşim çalışmıyor. Kısa süre sonra dayı olacağım. Hepimizin ilişkileri çok iyi.

- Roma'yı kısa sürede kendine hayran bıraktın. Biraz arkadaşlarından bahseder misin?

Bütün şehir çok hoşuma gidiyor. Baştan gidip gezebiliyordum rahattım ama artık rahat gezemiyorum. Her ne kadar rahat gezemesem de bu ilgi benim hoşuma gidiyor. Roma ve İstanbul Avrupa'nın iki güzel şehri. Taraftarlar fotoğraf çektirmek veya imza istedikleri anda bile çok nazik davranıyorlar.

- İngiltere ligine transfer olabileceğin çok konuşuldu. Bunun hakkında ne söyleyeceksin?

Roma ile 5 yıllık sözleşmem bulunuyor. Şu anda başka bir şey düşünmek istemiyorum. Roma'da olmaktan çok mutluyum. Şimdi bir başka lige gitmek delilik olur. Burada yapmam gereken çok şey var.

- Takım arkadaşların sana sahada çok yardımcı oluyorlar ama Strootman İtalyanca'da da yardımcı oluyor. Doğru mu?

Evet, diğerlerine göre en fazla yardımcı olan o. Benimle her zaman konuşmak istiyor, çok soru soruyor ve yanıt bekliyor. Eğer anlıyorsam yanıt veriyorum, anlamıyorsam sırtımı dönüp gidiyorum.

- Sahada birbirinizi anlıyorsunuz değil mi?

Saha içinde kullanılan tek dil var, anlıyorum. Önemli olan kısımları birbirimize anlatmak için bazen bir bakış bile yetiyor.

- Liverpool ile oynayacağınız yari final, kariyerindeki en önemli anlardan biri olabilir mi?

Finale ulaşmayı çok arzu ediyoruz. Bütün oyuncuların hayali, umarım geçeriz. Ailem final izlemeye Kiev'e gelmeyi çok istiyor.