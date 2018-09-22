CANLI İZLE: Malatya Rize maçı canlı izle! (Digiturk, beIN Sports canlı yayın)

Yeni Malatya Çaykur Rizespor maçı Canlı İzle... Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Malatya Rizespor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Yeni Malatya Çaykur Rizespor canlı izleme yolları ve şifresiz yayın yapan kanalları sizler için derledik. İşte maç hakkında tüm detaylar…

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Malatya temsilcisi, Rizespor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı son çalışmayla tamamladı. Yarın oynanacak mücadelede ayağından ameliyat olan Ömer Şişmanoğlu dışındaki bütün futbolcular görev alabilecek. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

İdman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Erol Bulut, Beşiktaş karşısında kötü skoru unutmaları gerektiğini söyleyerek, "O maçta iyiydik ama şans yanımızda değildi. Tabii bireysel hatalar da yok değildi. Yediğimiz iki gol de tamamen bireysel hatadan kaynaklanıyordu. Futbolda bunlar var. Şimdi yeni bir maç var önümüzde ve seyircimiz önünde kazanmaktan başka çaremiz yok” dedi.

22 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor müsabakasını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ali Ravcı: “Yapabileceğinizi gösterdiniz, bunu yine yapabilirsiniz”

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, futbolcularla bir toplantı yaptıklarını ve onlara, “Bize daha önce iyisini yapabileceğinizi gösterdiniz, bunu yine yapabilirsiniz” dediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, İHA muhabirine açıklamalarda bulunarak, takımın son durumunu değerlendirdi.

Takım olarak yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını belirten ve Rizespor maçının önemine değinen Ravcı, “Geride kalan 3 maçtan da galibiyet alamamamız elbette ki bizi üzdü. Ama moral ve motivasyon kaybınız üzerimizden attık. Şimdi yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sahamızda oynayacağımız Rize maçı her açından önemli ve de kazanılması gereken bir müsabaka. Bunu futbolcularımızla yaptığımız toplantılarda da vurguladık. Onlara daha önce iyisini yapabileceklerini gösterdiklerini ve bunu yine yapabileceklerini söyledik” dedi.

“Onların bu düşüncesine müsaade etmeyecek bir takımız”

Ravcı, Çaykur Rize'nin de Malatya maçına yeni bir başlangıç olarak baktığını kaydederek, “Rakibimiz olan Çaykur Rizespor da bir hoca değişikliğinden sonra buraya geliyor. Yeni hocalarıyla bir çıkış arayacakları muhakkak. Ancak bizde onların bu düşüncesine müsaade etmeyecek bir takımız” diye konuştu.

