CANLI İZLE: Manchester City Liverpool canlı izle | Manchester City Liverpool maç kaç kaç ?

İki İngiliz ekibi bu akşam Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Manchester City’yi 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Anfield Stadyumu’nda iki İngiliz ekibi Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Mohamed Salah ile 1-0 öne geçti. Manchester City bu golün şokunu atlatamadan 20. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada Sadio Mane’nin fileleri havalandırmasıyla da Liverpool soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca Liverpool sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı. İlk maçta Manchester City'i kendi sahasında 3-0 ile geçen ve Şampiyonlar Ligi yarı finali için büyük avantaj yakalayan Liverpool bu maçın rövanşında deplasmanda bu kez rakibi ile karşılaşacak. İşte mücadele ile ilgili tüm bilgiler...

İKİ TAKIM BURAYA NASIL GELDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu. 5-0'ın rövanşında Porto'yu ağırlayan Liverpool, golsüz sona eren maçın sonunda tur atlayan taraf oldu. Gecenin diğer maçında ise Liverpool deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu ağırladı. İlk maçtaki skorun rahatlığı ile sahaya çıkan Liverpool rakibi karşısında fazla etkili olamadı. Porto'ya da skor şansı tanımayan Jürgen Klopp'un öğrencileri 90 dakika sonunda bir üst tura yükselen ekip oldu.

Manchester City yenildi ama turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 4-0 mağlup ettiği Basel'e rövanşta 2-1 mağlup olan Manchester City, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Manchester City, Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 4-0 yendiği Basel'i konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi 8. dakikada Jesus ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Basel 17. dakikada Mohamed Elyounossi ile eşitliği yakalarken, 71. dakikada Lang'ın golüyle de 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi ancak ilk maçı İngiliz ekibi 4-0 kazandığı için adını bir üst tura yazdıran takım oldu.