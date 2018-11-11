CANLI İZLE: Manchester City Manchester United şifresiz canlı izle! City United canlı skor kaç kaç?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. Manchester City Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise heyecanla bu mücadeleyi bekliyor. Manchester City bu mücadeleyi kazanarak zirvedeki yerinden kopmamak isterken Manchester United ise bu dev mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak zirve yarışından kopmamak hedefinde. Futbolseverlerin en çok merak ettiği koulardan biri ise Pep Guardiola ile Jose Mourinho düellosundan kimin galip ayrılacağı. City United karşılaşması bugün saat 19:30 da başlayacak. Manchester City Manchester United şifresiz canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Manchester United ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece ikisini kazanan Manchester City (2B 4M), bu süreçten önce rakibine karşı dört maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.Manchester United'ın Premier Lig'de Manchester City'yi yendiği son üç maçın ikisi, 2-0 geriye düştüğü deplasman karşılaşmalarında geldi (Kasım 1983 & Nisan 2018).

Bu sezon Premier Lig'in ilk 11 haftasında 18 gol yiyen Manchester United, geçen sezon aynı golü 25 maçta kalesinde görmüştü.

Manchester City forması giyen Raheem Sterling, Premier Lig kariyerinde henüz Manchester United'a gol atamadı (12 maç & 19 şut).

Premier Lig tarihinde en az 50 golü bulunan oyuncular arasında Sterling'den daha fazla United maçına çıkıp fileleri havalandıramayan tek isim Robbie Keane (22 maç).

Manchester City forveti Sergio Aguero, Etihad Stadı'nda çıktığı son 13 Premier Lig maçında 17 gol attı ve beş asist yaptı.