CANLI İZLE | Manchester United - Juventus Az tv İdman tv şifresiz canlı izle

Manchester United - Juventus şifresiz canlı... Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak.

H Grubu'nda Manchester United kendi sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Old Trafford'da oynanacak mücadelede hakem Milorad Mazic düdük çalacak.

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Manchester United - Juventus maçı muhtemel 11'ler...

Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Lindelöf, Shaw, Pogba, Matic, Rashford, Mata, Martial, Lukaku

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo,

Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamaya göre Şilili futbolcu Alexis Sanchez sakatlığı nedeniyle Juventus'a karşı forma giyemeyecek. Juventus'ta ise Mario Mandzukic'in sakatlığı bulunuyor.

