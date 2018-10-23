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CANLI İZLE | Manchester United - Juventus şifresiz canlı izle | M. United - Juventus şifresiz kanallar canlı izle

CANLI İZLE | Manchester United - Juventus şifresiz canlı izle | M. United - Juventus şifresiz kanallar canlı izle
CANLI İZLE | Manchester United - Juventus şifresiz canlı izle | M. United - Juventus şifresiz kanallar canlı izle

Manchester United - Juventus şifresiz canlı izle... Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Juventus karşı karşıya gelecek. Peki Manchester United - Juventus karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Manchester United - Juventus karşılaşmasını şifresiz canlı izleme rehberi ve mücadelenin tüm detayları...

Manchester United - Juventus şifresiz canlı... Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlarken, H Grubu'nda dev bir mücadele oynanacak.

Devler Ligi'de 3. hafta mücadelesinde Manchester United ile Juventus kozlarını paylaşacak.

Old Trafford'da saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Milorad Mazic düdük çalacak.

Zorlu mücadelesi öncesi Juventus, 2 maçta topladığı 6 puanla grupta lider durumda bulunurken, Manchester United 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED - JUVENTUS ŞİFRESİZ Mİ?

Old Trafford'da 23 Ekim Salı günü oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

RONALDO DÖNÜYOR

Juventus'ta yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo eski takımına karşı forma giyebilecek. Devler Ligi'nin ilk haftasında Valencia deplasmanında kırmızı kart gören Portekiz yıldız, cezasını Young Boys ile oynanan maçta tamamlamıştı.
 

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