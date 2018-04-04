CANLI İZLE: Milan İnter canlı izle | Milan İnter maç kaç kaç ?

Milan İnter canlı izle... İtalya Seria'da haftanın maçı için futbolseverlerin geri sayım başladı. İtalya Ligi'nin iki büyük takımının karşı karşıya geleceği Milan İnter maçı, Serie A'da ilk sıralardaki dengelerin değişmesine olanak sağlayacak. İcardi, Perisic, Suso gibi önemli futbolcuların sahaya çıkacağı karşılaşma, İtalya dışında tüm Avrupa'dan da takip edilebilecek. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler...

MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Seri A'nın 30. hafta mücadelesinde Milan, San Siro Stadyumu'nda İnter'i konuk edecek. 4 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM HAKKINDA TÜM BİLGİLER

Liderlik koltuğunda oturan Juventus, geçtiğimiz hafta ağırladığı Milan'ı 3-1 mağlup etti. Milan'ın tek golünün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

Ligde geride kalan 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi alan Milan topladığı 50 puanla 6. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veriyor.Luciano Spaletti yönetimindeki Mavi-Siyahlılar 58 puanla 4. sırada bulunuyor