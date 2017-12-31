CANLI İZLE: Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle TRT1 Büyük ikramiye kazanan numara mpi

Milyonlarca kişi 2018 yılbaşı özel çekiliş saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. 2018 yılbaşı Milli Piyango çekilişi için artık saatler kaldı. Zengin olma hayali kuran milyonlarca kişi, büyük ikramiye rakamlarının hangileri olacağını merak ediyor. Bu haberimizden 2018 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını bulabilir ayrıca MP çekilişi ne zaman yapılıyor dikkat edilmesi gerekenler neler öğrenebilirsiniz. Milli Piyango çekilişi, özel çekilişler dışında her ay 3 defa düzenlenir. Son çekiliş ile 4 talihli büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiyeyi 1 rakam ile kaçıranlara ise 2500 Türk Lirası teselli ikramiyesi verildi. Son bir rakama göre kazandıran numaralar ise 2 ve 8 oldu. Son rakama göre de talihlilere 24 Türk Lirası ikramiye verildi. Herkesin merak ettiği bir diğer konu ise Milli Piyango özel çekilişinin saat kaçta başlayacağı oldu. Çekiliş saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 61 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecek. Saat 19.00'dan itibaren de en küçük ikramiyeden başlayarak çekilişler yapılacak. Milli Pİyango İdaresinin düzenlemiş olduğu yılbaşı özel çekilişini bu haberden canlı olarak izleyebilirsiniz. Büyük ikramiye numaralarını öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

31 Aralık 2017 yılbaşı çekilişi sonuçları çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında MPİ sitesinden yayınlanacaktır. Saat 23.00' dan itibaren ise 31 Aralık 2017 Yılbaşı çekilişini buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE



29 Kasım'da satışa sunulan biletlerin tamam tükendi. Hayallerini gerçekleştirmek için bilet alan milyonlarca kişi bugün ekranları başında nefeslerini tutacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izlemek isteyen kişiler bu haberimiz üzerinden canlı yayınsda çekiliş sonuçları izleyebilirler.

YILBAŞI BİLETLERİNİN YÜZDE 99'U SATILDI

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira belirlendi. Yılbaşı biletleri 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürüldü.26 Aralık 2017 akşamı itibariyle piyasaya sürülen biletlerin yüzde 99'u satıldı.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.