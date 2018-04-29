CANLI İZLE | Osmanlıspor - Başakşehir | Osmanlıspor Başakşehir maçı canlı izle goller izle

Osmanlıspor - Başakşehir karşılaşması! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme hattında yer alan Osmanlıspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir karşı karşıya geliyor.



Saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İsmail Şencan yapacak.



Bu karşılaşma öncesi, Abdullah Avcı yönetiminde çok başarılı bir grafik sergileyen Başakşehir 30 puanda aldığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor. Bülent Uygun'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına İrfan Buz'u getiren ve yükselişe geçen Osmanlıspor ise hala ateş hattında yer alıyor. Başkent temsilcisi topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor.



Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir zorlu Kayserispor engelini 3 golle geçerek şampiyonluk yolunda hata yapmamıştı. Osmanlıspor ise Ankara derbinde karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek kümede kalma umutlarını ilerleyen haftalara taşımıştı.



Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazanmayı başarmıştı.



Peki Osmanlıspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?



Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak kritik Osmanlıspor - Başakşehir mücadelesi beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati ise 16.00.

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