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CANLI İZLE | Osmanlıspor - Beşiktaş canlı izle goller izle

Osmanlıspor - Beşiktaş! Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile Beşiktaş karşılaşacak. İşte Osmanlıspor Beşiktaş karşılaşmasını izleme rehberi ve maçın detayları

CANLI İZLE | Osmanlıspor - Beşiktaş canlı izle goller izle

13 Mayıs 2018 17:24
Osmanlıspor Beşiktaş - Tıkla İzle

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.


Saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya yapacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişkan yapacak.


Osmanlıspor şimdiye kadar ligde 33 puan topladı ve 16. sırada bulunuyor. Başkent ekibinin kümede kalmak için bu mücadelede mutlak 3 puan almak zorunda. Beşiktaş ise şimdiye kadar 65 puan topladı. Siyah - Beyazlılar'ın Galatasaray'ın kazanmasıyla şampiyonluk iddiası kalmadı.


OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASININ YAYINCISI BELLİ OLDU


Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Osmanlıspor - Beşiktaş karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. İki takım arasındaki karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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