CANLI İZLE: Roma Liverpool canlı izle İdman Tv|Roma Liverpool maç kaç kaç?

Roma Liverpool maçı canlı izle... Milli Futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan temsilcisi Roma, ilk maçta 5-2 mağlup olduğu İngiliz ekibi Liverpool’u konuk ediyor. Oldukça heyecanlı geçmesi beklenen yarı final rövanş karşılaşmasında İtalyan ekibinde hedef yeniden tarih yazmak. Devler Ligi çeyrek final turunda Barcelona’yı 4-1’in rövanşında 3-0 geçerek adını bir üst tura yazdıran Roma, bu başarıyı bir kez daha tekrarlamayı planlıyor. Liverpool ise ilk maçta aldığı avantajlı skoru korumanın peşinde.Mücadele ile ilgili tüm detaylar bu haberimizde yer alıyor...

Roma-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?​

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Damir Skomina'nın yöneteceği mücadeleyi Azerbaycan'dan yaşayan vatandaşlar idman tv kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Muhtemel 11'ler

Roma: Alisson, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Strootman, Rossi, Nainggolan, Cengiz, Perotti, Dzeko

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino

İlk maçta Liverpool avantaj elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma’yı 5-2 ile geçerek avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-2 galip ayrılan ev sahibi ekip Liverpool avantajı aldı.

Liverpool’da gol perdesini 35. dakikada Mohamed Salah harika bir vuruşla açtı. İlk yarının son dakikalarında Mohamed Salah bir kez daha ağları sarstı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Karşılaşmanın 56. dakikasında Sadio Mane ile skoru 3-0'a getiren Liverpool, 61. dakikada Firmino ile farkı 4'e çıkardı. 68. dakikada ise Roberto Firmino farkı iyice açarak skoru 5-0’a getirdi.

81. dakikada Edin Dzeko’nun gölü ile Roma farkı 4'e indirdi. 85. dakikada ise Perotti penaltıdan kaydettiği golle durumu 5-2’ye getirdi. Bu golle umutların arttığı Roma baskısını arttırsa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele Liverpool’un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi. Rövanş mücadelesi 2 Mayıs'ta Roma'da oynanacak.

Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Patrik Schick’e bıraktı.

